Число пользователей тарифа «Игровой» в Сибири увеличилось на треть

До конца марта еще можно успеть присоединиться к этой команде на выгодных условиях. В честь пятилетия тарифа «Игровой» «Ростелеком» и World of Tanks запустили акцию для новых подписчиков: после подключения тарифа абонентская плата за два первых месяца будет на 50% ниже.

«Тариф “Игровой” действительно “понимает” потребности пользователей, потому что разработан специально для геймеров. За пять лет “Ростелеком” расширил экосистему тарифа и включил в него оптимальное количество характеристик, необходимых для современных игр. Среди них — максимальная скорость передачи данных до 200 Мбит/сек, стабильность соединения, низкий пинг и предложения, доступные только для абонентов тарифного плана. Благодаря этому даже начинающий игрок может постепенно “прокачать” свои навыки и стать лучшим», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Тарифный план «Игровой» «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. Сегодня компания в дополнение к тарифу с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает пользователям оценить роутер «Игровой RT-X», разработанный в партнерстве с Huawei. Устройство обеспечивает приоритизацию трафика популярных онлайн-игр и сокращает время обмена данными с удаленными серверами.

В прошлом году также расширился перечень доступных бонусов в World of Warships, а пул игр от MY.GAMES пополнила Lost Ark. В 2021 году экосистема сервисов для геймеров продолжит развитие, ожидается обновление игровых опций и предложений партнеров, а также добавление новых игр.

Полная информация о тарифе «Игровой» и действующих акциях доступны на сайте gg.rt.ru.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.