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ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

  • 24/03/2021, 11:38
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных», созданное в марте 2020 года, утвердило стратегию развития до 2025 года.

Согласно утвержденному документу:

  • цель «Платформы больших данных» — создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенныхБанк ВТБ данных, технологий и компетенций;
  • к 2025 году «Платформа больших данных» планирует занять более 10% целевого рынка продуктов Big Data в России;
  • «Платформа больших данных», в том числе, планирует вывести на рынок платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной Big Data инфраструктуре.
  • в 2021 году компания планирует запустить более 30 пилотных проектов с потенциальными клиентами.

«Перед нашей компанией «Платформа больших данных» стоит амбициозная задача – к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд рублей, «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», — заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Вадим Кулик.

«Мы делаем ставку на огромную синергию за счет объедения «больших данных» ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВТБ». Технические решения Платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. При этом мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее  использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», — заявил член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data инфраструктуре, Big Data проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Ростелеком новости бизнеса ВТБ Big Data


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