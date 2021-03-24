Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Территория и корпуса бывшего детского оздоровительного центра им. С. Тюленина, расположенные на Бердском шоссе, 253, включены в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Речь идет о 16 объектах (спальные, административные и хозяйственные корпуса), а также о 72 тысячах кв. м земли.

— Этот объект уже передавался в концессию под строительство нового детского лагеря. Она заключалась в 2014 году, но концессионер не смог реализовать проект в том формате, который планировал, из-за санитарно-защитных требований к территории: рядом с ним находится автомобильная и железная дороги. В результате концессия была расторгнута в 2018 году по соглашению сторон, — пояснил Infopro54 экс-начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко.

Напомним, в 2014 году детский оздоровительно-образовательный центр им. С. Тюленина был передан в концессию на 30 лет ООО «Центр детского и молодежного отдыха «Магистр». Концессионер должен был снести несколько спальных корпусов и построить новые, реконструировать бассейн для всесезонного использования и создать парково-досуговую зону. Планировалось, что в три смены летом в лагере смогут отдыхать 150 детей, при организации четырех смен — 200 детей. При проведении межсезонных смен — 150 человек, уточняется в документах концессии.

Впрочем, Максим Леоненко отметил, что не видит в публикации этого постановления мэрии ничего особенного: раз в год муниципалитеты обязаны составлять перечень объектов, свободных от прав третьих лиц, где город готов рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений. Это предложение может провисеть на сайте весь год, и на него не поступит ни одной заявки.

— Самое интересное в концессии, на мой взгляд, это то, что в рамках концессионного соглашения невозможно строительство жилья или торгового центра. Этот механизм, прописанный в 115-ФЗ, допускает реализацию только социальных и инфраструктурных проектов, — говорит Леоненко. — То есть теоретически в мэрию может прийти потенциальный инвестор с проектом спортивного, медицинского, социального объекта и т.д., и после рассмотрения его предложения муниципалитет будет изучать, можно ли перепрофилировать участок и изменить его назначение. Это предмет дальнейших переговоров.

После разрыва концессии, судя по сообщениям в интернете, на территории лагеря работал пейнтбольный клуб, а также проводили тематические смены частные лагеря города.

Сейчас в Новосибирске в концессии нет ни одного объекта, который ранее работал как детский оздоровительный лагерь. Концессионное соглашение заключено только по одному из детсадов — ЧДОУ «Детский сад «Жарки». Всего на балансе муниципалитета сегодня находятся 8 действующих детских оздоровительных лагерей: «Березка», «Калейдоскоп», «Тимуровец», «Пионер», «Звездный бриз», «Созвездие Юниор», «Турград» и «Кировский».

Лагерь им. С. Тюленина был построен в 1956 году и до 2011 года просуществовал как пионерский лагерь АО «Новосибирский инструментальный завод». Потом был передан в ведение отдела образования Октябрьского района города Новосибирска.