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Число выдаваемых онлайн-заказов PickPoint в магазинах «Обуви России» растет

В среднем онлайн-покупатели получают 136 посылок в день.
  • 11/12/2018, 17:17
обувь

За время работы совместного проекта ГК «Обувь России» с PickPoint (стартовал в конце октября), к нему подключено 160 торговых точек (в дальнейшем их число увеличится до 250) как в крупных городах, так и в городах с населением от 50 до 100 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пункты выдачи онлайн-заказов PickPoint преимущественно размещены в магазинах бренда Westfalika — основной розничной сети «Обуви России».

— Динамика выдачи посылок очень высокая, за первую неделю проекта мы выдали 88 посылок. Сейчас в среднем онлайн-покупатели получают 136 посылок в день. В последнюю неделю ноября было выдано уже 950 посылок. Клиенты выбирают наши магазины в качестве пунктов получения онлайн-заказов из-за удобного расположения — рядом есть остановки, от которых легко добраться в любом направлении. Также в магазинах созданы все условия для того, чтобы покупатель мог не только получить, но и при необходимости примерить товар, — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России». — Мы ожидаем, что число получаемых онлайн-заказов будет дальше увеличиваться за счет подключения к проекту новых магазинов и партнеров, а также за счет роста российского рынка e-commerce.

Группа компаний «Обувь России» активно расширяет сеть партнеров. Ритейлер уже начал сотрудничать с компанией DPD, запустив 27 пилотных точек для выдачи онлайн-заказов. Совместные проекты с ведущими логистическими операторами российского рынка интернет-торговли позволят привлечь дополнительный трафик в магазины, поддержать развитие собственных онлайн-площадок «Обуви России» и повысить лояльность покупателей.

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