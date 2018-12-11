 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

«Центральный мост» готовят к ликвидации

Компания еще должна за проектно-сметную документацию 665 млн руб.
  • 11/12/2018, 17:41
Автор: Юлия Данилова
мост

— Основной задачей АО «Центральный мост» в существующей форме проектной компании, по решению акционеров, было проведение подготовительных работ по инвестиционному проекту для строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромская. Речь шла о подготовке полного комплекса проектно-сметной документации по строительству, прохождении госэкспертизы, привлечении инвестконсультанта для проведения и подготовки конкурса, — напомнил на заседании транспортного комитета регионального парламента Новосибирской области министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

Финансирование перечисленных работ осуществлялось за счет средств уставного капитала общества.

УК «Центрального моста» вырастет на 175 млн руб

Министр отметил, что сегодня общество выполнило все задачи, прописанные в функционале, и сейчас нет необходимости в его дальнейшем существовании. В связи с этим Костылевский вынес на комитет предложение о ликвидации компании.

Депутаты поинтересовались, сколько сотрудников работает в АО «Центральный мост» и сколько средств необходимо для его ликвидации. По данным правительства, в компании 6 консультантов, которые осуществляют полномочия по подготовке акта финансового закрытия концессионного соглашения. Предварительный объем финансирования на 2019 год — 4 млн руб. Более точно можно будет говорить после того как совместно с Росавтодором будет определен график выделения федерального гранта и эти полномочия закончатся.

Первый транш на четвертый мост

Председатель комитета Федор Николаев передал Костылевскому вопрос коллеги Владислава Кошкина (экс-гендиректора АО «Сибмост»), который поинтересовался, когда «Центральный мост» рассчитается за проектно-сметную документацию по объекту.

— Затраты на ПСД у нас составляют 665 млн руб. Эта сумма прописана в концессионном соглашении, — уточнил министр. — Сроки выплаты — после завершения строительства объекта.

АО «Центральный мост» создано в 2013 году. УК компании 828 млн руб, из них 818 млн руб (98,8%) — департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области,  10 млн руб или 1,2% — городу Новосибирску.

В декабре 2017 года между министерством транспорта Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было заключено соглашение по строительству и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Подписание документа стало итогом переговоров правительства Новосибирской области с консорциумом Группы строительных компаний «ВИС» и Газпромбанка.

Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет. Строительные работы начнутся во второй половине 2018 года. По условиям договора построить мост со всеми развязками необходимо за пять лет. Общая стоимость проекта оценивается в 36 млрд руб.

Фото редакции

Популярное с сайта

Число выдаваемых онлайн-заказов PickPoint в магазинах «Обуви России» растет

11/12/2018, 17:17
В среднем онлайн-покупатели получают 136 посылок в день.

Область меняет концессию через суд

11/12/2018, 17:00
Рассматриваются два новых варианта размещения полигонов по утилизации и сортировке ТКО — в Тогучинском районе.

Одобрены последние поправки в областной бюджет текущего года

11/12/2018, 16:48

Актуальный разговор

«Не стоит пытаться расширяться на рынке, который убит низкой маржой»

Все материалы
Новости

Кадровые решения по «Глобусу» не принимаются

11/12/2018, 20:47

Минобороны РФ заинтересован в реконструкции первой ВВП Толмачево

11/12/2018, 20:42

Активные работы по возведению ЛДС начнутся в апреле

11/12/2018, 20:38

И.о главы минпромтогра региона назначен Вадим Васильев

11/12/2018, 20:33

Эксперты X-Fit о мифах быстрого похудения

11/12/2018, 18:37

Число выдаваемых онлайн-заказов PickPoint в магазинах «Обуви России» растет

11/12/2018, 17:17

Область меняет концессию через суд

11/12/2018, 17:00

Одобрены последние поправки в областной бюджет текущего года

11/12/2018, 16:48

Эксперты назвали трендом 2018 года на рынке смартфонов — рост продаж китайских брендов

11/12/2018, 16:24

«Круглый стол», посвященный медицине и соцпомощи прошел в Октябрьском районе

11/12/2018, 15:45

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×