«Центральный мост» готовят к ликвидации

— Основной задачей АО «Центральный мост» в существующей форме проектной компании, по решению акционеров, было проведение подготовительных работ по инвестиционному проекту для строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромская. Речь шла о подготовке полного комплекса проектно-сметной документации по строительству, прохождении госэкспертизы, привлечении инвестконсультанта для проведения и подготовки конкурса, — напомнил на заседании транспортного комитета регионального парламента Новосибирской области министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

Финансирование перечисленных работ осуществлялось за счет средств уставного капитала общества.

Министр отметил, что сегодня общество выполнило все задачи, прописанные в функционале, и сейчас нет необходимости в его дальнейшем существовании. В связи с этим Костылевский вынес на комитет предложение о ликвидации компании.

Депутаты поинтересовались, сколько сотрудников работает в АО «Центральный мост» и сколько средств необходимо для его ликвидации. По данным правительства, в компании 6 консультантов, которые осуществляют полномочия по подготовке акта финансового закрытия концессионного соглашения. Предварительный объем финансирования на 2019 год — 4 млн руб. Более точно можно будет говорить после того как совместно с Росавтодором будет определен график выделения федерального гранта и эти полномочия закончатся.

— Затраты на ПСД у нас составляют 665 млн руб. Эта сумма прописана в концессионном соглашении, — уточнил министр. — Сроки выплаты — после завершения строительства объекта.

Председатель комитета Федор Николаев передал Костылевскому вопрос коллеги Владислава Кошкина (экс-гендиректора АО «Сибмост»), который поинтересовался, когда «Центральный мост» рассчитается за проектно-сметную документацию по объекту.

АО «Центральный мост» создано в 2013 году. УК компании 828 млн руб, из них 818 млн руб (98,8%) — департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 10 млн руб или 1,2% — городу Новосибирску.

В декабре 2017 года между министерством транспорта Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было заключено соглашение по строительству и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Подписание документа стало итогом переговоров правительства Новосибирской области с консорциумом Группы строительных компаний «ВИС» и Газпромбанка.

Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет. Строительные работы начнутся во второй половине 2018 года. По условиям договора построить мост со всеми развязками необходимо за пять лет. Общая стоимость проекта оценивается в 36 млрд руб.

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