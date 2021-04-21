Число «жертв» комиссии по этике может пополниться еще одним оппозиционером

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился на сессии горсовета к спикеру Дмитрию Асанцеву с предложением рассмотреть на комиссии по этике поведение депутата Игоря Украинцева, представляющего в горсовете депутатское объединение «Лига эффективности». Поводом для этого стало предложение депутата, который заявил при обсуждении повестки дня сессии: «Вынести выговор мэру Новосибирска от имени горсовета из-за состояния городских дорог».

— Юридической силы этот выговор иметь не будет, но, надеюсь, он отрезвит руководство нашего города, — пояснил свое предложение депутат.

Стоит отметить, что раньше на сессиях и на заседаниях профильных комиссий Украинцев уже «позволял себе резкие высказывания» в адрес представителей городского руководства. Последнее, по словам мэра, и стало поводом отреагировать.

— Я никогда не приходил на работу нетрезвым, чтобы меня нужно было отрезвлять, — заявил Анатолий Локоть. — Кроме того, я не позволяю себе излишней эмоциональности в адрес депутатов, в адрес жителей и требую этого от своих чиновников.

Напомним, с подачи мэра на комиссию по этике ранее уже вызывались депутаты-оппозиционеры Сергей Бойко и Хельга Пирогова (коалиция «Новосибирск 2020»). Светлана Каверзина — еще один депутат от коалиции — намеревалась инициировать заседание «этической» комиссии в отношении председателя комиссии по контролю за работой муниципалитета Андрея Гудовского («Единая Россия»). Ранее жители улицы Красноярской жаловались в комиссию по этике на вице-спикера горсовета Антона Тыртышного (КПРФ).