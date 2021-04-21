С «мостового» концессионера спросят за пробки

На следующей сессии горсовета депутаты надеются получить информацию от компании концессионера — ГК «ВИС» — о ходе работ по строительству четвертого моста через Обь. Об этом сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия»). Ранее такое предложение выдвинул депутат Александр Бурмистров (КПРФ).

— Движение с правого на левый берег и в обратном направлении практически парализовано, — аргументировал свои слова Асанцев, выступая на сессии горсовета.

Напомним, в связи с работами на дорожном объекте на площадях Труда и Энергетиков (а также прилегающих к ним улицах, в том числе Станционной, которая ведет в сторону аэропорта) и Димитровском мосту утром и вечером постоянно фиксируются пробки 9-10 баллов. Более или менее свободно по этому участку можно проехать только в середине рабочего дня.

Как выяснилось на сессии, у мэрии есть определенные предложения к концессионеру, и даже на сегодняшний день достигнуты некоторые договоренности. О чем идет речь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании не уточнил, но отметил, что представители профильных подразделений муниципалитета проинформируют о них депутатов в рамках заседаний постоянных комиссий.

В марте сообщалось, что в этом году в Новосибирске начнутся работы по капитальному ремонту Октябрьского моста. Эксперты заявляли, что они, а также огромные пробки на площадях Труда и Энергетиков могут серьезно осложнить транспортную обстановку на левобережье. В мэрии планировали подготовить предложения по нормализации ситуации на дорогах.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации моста через реку Обь сроком на 25 лет было подписано 6 декабря 2017 года. Концессионером выступает дочерняя компания Группы «ВИС» ООО «Сибирская концессионная компания», концедентом — правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Общая стоимость проекта составляет 43,5 млрд рублей (с учетом затрат инвестора на возмещение НДС). А стоимость строительства моста — 37,2 млрд рублей.

Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяженность новой автодороги вместе с транспортными развязками, тоннелями и подходами к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит улицу Ипподромскую с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».