Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей

Ключевые показатели банка за февраль 2021 года*:

Активы банка в феврале снизились на 1,6% из-за сокращения ликвидных активов вследствие планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за февраль увеличился на 32 млрд рублей (+2%) до 1,78 трлн рублей за счет роста портфеля кредитов юридических лиц на 23 млрд рублей (+2%) и физических лиц на 9 млрд рублей (+2%).

В феврале 2021 года банк «Открытие» выпустил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей.

Средства клиентов в феврале снизились на 63 млрд рублей (-3%) преимущественно за счет планового сокращения средств юридических лиц (65 млрд рублей, или -7%). Средства частных клиентов выросли за месяц на 2 млрд рублей, или на 0,2%.

Чистая прибыль банка «Открытие» за февраль 2021 года составила 3,5 млрд рублей (1,5 млрд рублей за февраль 2020 года).

Рост чистой прибыли банка обусловлен увеличением чистого процентного дохода банка на 73% до 6,8 млрд рублей (4 млрд рублей за февраль 2020-го) и сокращением операционных расходов на 8% за февраль 2021 до 5,4 млрд рублей (5,9 млрд рублей за февраль 2020-го).