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Новосибирцам переживать не стоит. Велосипедов хватит на всех

  • 02/04/2021, 13:53
Авторы: Мария Садыкова
Новосибирцам переживать не стоит. Велосипедов хватит на всех
В среднем за год цена на велосипеды в регионе выросла на 25-30%.

В центральной части России сегодня наблюдается ощутимый дефицит некоторых марок велопродукции. Как рассказал генеральный директор магазина ООО «Ситисайкл» газете «Коммерсант», те модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал. На новосибирском рынке ситуация более спокойная.

— Да, цены на велосипеды выросли, по сравнению с прошлым годом, примерно на 25-30%. Это произошло из-за того, что вырос курс валюты, за которую покупается большая часть комплектующих. Подорожали транспортные услуги, там как выросла цена на бензин. В результате нам просто приходится поднимать цены на товар, — рассказал корреспонденту Infopro54 управляющий магазином ООО «Велосити54», Георгий Параскун.

Впрочем, по его словам, пока в Новосибирске нет спроса на велосипеды, так как сезон еще не наступил.

— Мы отстаем по началу открытия велосезона, по сравнению с центральной частью России, из-за климатических условий. Фактически у нас есть месяц на подготовку к новому сезону продаж, поэтому все получат велосипеды, — прокомментировал управляющий. — Кроме того, если говорить честно, то в нашем городе слабый для миллионника спрос на велопродукцию из-за отсутствия велополос на улицах. На снижение спроса может сыграть и падение доходов населения, которое мы наблюдаем после начала пандемии коронавируса.

Участники новосибирского рынка, опрошенные Infopro54, также отметили, что основная часть заводов-производителей велосипедов находится на территории центральной России, поэтому их поставки могут переориентироваться на те зоны, где будет повышенный спрос.

По данным 2GIS, сегодня в Новосибирске велодорожки находятся только в 5 местах города — это парки культуры и отдыха «Заельцовский», «Березовая роща», Михайловская набережная, Дендрологический парк и парк культуры и отдыха «Первомайский». Продажей велосипедов в Новосибирске занимаются 129 компаний.

Фото pexels.com — John-Mark Smith 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : рынок велоспорт велосипед бизнес


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