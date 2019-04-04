ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области — вице-президента Станислава Могильникова, на рассмотрении кредитной организации находится целый ряд крупных проектов. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года. Кроме того, филиал планирует продолжить активную работу на розничном рынке, а также в рамках программ господдержки.

— Станислав Александрович, можете проанализировать, какую долю на банковском рынке Новосибирска занимает филиал ВТБ по итогам 2018 года?

— Нашими клиентами являются более 570 тысяч человек. Большая часть из них — жители Новосибирска и агломерации, но мы постепенно расширяем свою сеть в районах области. Например, в ближайшее время открываем офис в Татарске. У нас в регионе около 400 банкоматов, терминалов и устройств самообслуживания. Если говорить про юрлиц, то это около 11 тысяч субъектов экономической деятельности. Причем это именно компании и предприниматели, которые формируют добавленную стоимость, то есть производят продукцию или услуги в регионе.

Что касается совокупного кредитного портфеля, то по итогам 2018 года мы занимаем 20% регионального рынка, то есть пятая часть кредитов физическим и юридическим лицам в области предоставлена нашим банком. По итогам года портфель составил 115 млрд рублей (+14%), из них 80,4 млрд пришлось на розничный, 35 млрд рублей — на корпоративный бизнес.

Мы занимаем 9% регионального рынка корпоративного и розничного привлечения. По итогам года наш ресурсный портфель составил 67,5 млрд рублей, то есть фактически ВТБ на территории Новосибирской области является донором, вкладывая в экономику почти в два раза больше средств, чем привлекая.

— Какова структура корпоративного портфеля?

— Наш корпоративный кредитный портфель по итогам года составляет 35 млрд рублей, из которых 23 млрд приходятся на компании малого и среднего бизнеса. Это предприятия, локализованные в области, которые создают налоговую базу, добавленную стоимость, рабочие места. Структура нашего портфеля в Новосибирске сопоставима с отраслевым экономическим разрезом: это торговые, промышленные, строительные, наукоемкие, медицинские компании. У нас также есть проекты, связанные с кредитованием сельхозпроизводителей, производством электротехнической и картонно-бумажной продукции. При этом я отмечу, что когда мы анализируем корпоративных клиентов, то оцениваем их бизнес как внешние эксперты. Банк заинтересован как в том, чтобы предоставить деньги, так и в том, чтобы клиент не переоценил своих возможностей.

— Как банк участвует в реализации мер господдержки бизнеса и взаимодействует с органами власти?

— ВТБ — активный участник программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в этом сегменте наш кредитный портфель по итогам 2018 года составил 5 млрд рублей. За год мы заключили 28 соглашений с региональными компаниями на общую сумму около 3 млрд рублей. Из них 2,2 млрд пришлось на проекты сельхозпредприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы по линии Минсельхоза РФ, где предельная ставка составляет 5% годовых. 1,5 млрд — на «Программу 1706», где у нас заключена 21 сделка по ставке не более 6,5%. Мы нацелены на поддержку значимых проектов. Некоторые из них получили поддержку Совета по инвестициям Новосибирской области и находятся на контроле регионального правительства.

Мы плотно взаимодействуем с правительством области. В феврале на российском инвестиционном форуме в Сочи руководство ВТБ и региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономического, инвестиционного и социального развития области.

— По вашим оценкам, достаточно ли банк поддерживает региональные предприятия сегмента малого и среднего бизнеса?

— В Новосибирской области все компании, которые хотели получить кредиты с господдержкой и проявили активность в этом направлении, смогли это сделать. У нас сформированы четкие акценты на поддержку малого бизнеса. Это выражается не только в работе банка по программам Корпорации МСП, областного гарантийного фонда, но и в наличии широкого спектра, в том числе нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса. Так, мы предоставляем возможность онлайн-регистрации ООО и индивидуальных предпринимателей, развиваем платформу «ВТБ Бизнес-Коннект», где бизнес может найти новых партнеров и клиентов, расширить географию своей деятельности.

— Какие региональные проекты банк планирует поддержать в ближайшее время?

— Мы изучаем локальные предложения, связанные с привлечением проектного финансирования. В работе находится ряд инициатив с объемом инвестиций от 500 млн до 5 млрд рублей. Более конкретную информацию мы сможем предоставить после их реализации.

— Какова динамика роста розничного бизнеса? Есть ли изменения в структуре этого портфеля?

— За 2018 год наш розничный портфель вырос на 18%. Большую часть в нем — свыше 48 млрд рублей — составляет ипотека. За год банк выдал более 13 тысяч жилищных кредитов на 25,6 млрд рублей, что на 76% больше, чем в 2017 году. На мой взгляд, это вполне обосновано: Новосибирск является молодым, строящимся городом, где спрос на недвижимость остается высоким, и мы должны отвечать потребностям клиентов. Доля первичного рынка в нашем портфеле остается стабильной, в абсолютном выражении в 2018 году объем кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках, вырос в 1,5 раза по сравнению с годом предыдущим. Вместе с тем клиенты, как правило, хотят приобрести квартиру и сразу заселиться в нее, поэтому около 65% ипотечных займов приходится на вторичный рынок. При этом здесь учитываются сделки, в том числе на приобретение жилья от застройщика в сданных домах.

Отмечу также, что клиенты все больше внимания уделяют не только качеству покупаемого ими жилья, но и площади объекта. Об этом говорит как увеличение средней суммы ипотечного кредита (в прошлом году она составила 1,9 млн рублей против 1,7 млн годом ранее), так и востребованность квартир большей площади — от 65 кв. м.

В части кредитования наличными за прошлый год объем портфеля филиала по данному направлению вырос на 49% — до 18,6 млрд рублей. Сохраняется рост спроса на кредитные карты, стремительно растет безналичный оборот — в 1,5 раза за 2018 год. Из трендов 2018 года я бы также выделил рост интереса к зарплатным проектам. Число клиентов с ежемесячными зачислениями на счет у нас превысило 160 тысяч.

Констатирую: финансовая грамотность и клиентский опыт граждан растут, и это касается всех аспектов взаимодействия с банками, начиная от банковских карт с кэшбэком и заканчивая приобретением квартиры в ипотеку.

— Можете оценить динамику роста дистанционных форматов обслуживания? Роста спроса на инновационные продукты?

— Цифровизация все глубже проникает во все банковские процессы, в том числе во взаимоотношения с клиентом. Сейчас создается новая культура онлайн-взаимодействия. Доля операций в дистанционных каналах растет как в розничном сегменте, так и в корпоративном.

Если говорить об инновационных продуктах, то в Новосибирской области уже семь наших офисов начали сбор биометрических данных клиентов в рамках ЕБС. Думаю, что тренд на развитие будет сохраняться, так как биометрия позволяет обеспечить удобство, скорость и безопасность проведения банковских операций дистанционно.

— Какие задачи поставлены перед филиалом на 2019 год?

— Точно могу сказать, что мы намерены расти быстрее рынка по всем основным направлениям деятельности, и для этого есть все предпосылки. В планах — развитие цифровых каналов обслуживания, увеличение скорости принятия решений по всем вопросам (как в корпоративном, так и в розничном направлениях), расширение сети офисов и банкоматов, в том числе в районах области, рост числа активных клиентов, включая сегмент малого предпринимательства.

Фото: Юлия Данилова