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Чистая прибыль LG в России сократилась в 19 раз

  • 06/05/2023, 14:20
Автор:
падение чистой прибыли
Выручка — более чем в два раза.

Чистая прибыль техногиганта LG Electronics в 2022 году на территории России сократилась почти в 19 раз. LG получила 376 миллионов чистой прибыли при 7,1 миллиардов годом ранее. Об этом сообщает сайт ТАСС, со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

По данным издания, «выручка компании сократилась более чем в два раза — с почти 120 млрд рублей в 2021 до 55,4 млрд в 2022 году. Прибыль от продаж также упала — если по итогам 2021 года она составляла 8,61 млрд рублей, то в 2022 году она сократилась почти в шесть раз, до 1,5 млрд.»

Также подчеркивается, что с учетом неопределенности в возобновлении поставок у руководства российского подразделения могут возникнуть существенные сомнения в способности продолжать свою деятельность в России непрерывно.

LG в марте прошлого года приостановила все поставки в РФ. Зарубежные компании начали приостанавливать поставки, а также прекращать инвестирование в свои российские проекты с конца февраля.

 

Ранее редакция сообщала о том, что выручка сети «Вкусно — и точка» в 2022 году снизилась на 2,3%.

Фото: pixabay.com — stevepb

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Рубрики : Бизнес

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Теги : падение выручки LG Electronics


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