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Сбер открыл первый офис в Крыму

  • 06/05/2023, 14:50
Сбер открыл первый офис на полуострове Крым. Отделение банка заработало в центре Ялты.

СберС появлением офиса Сбера крымчанам стали доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад или воспользоваться любой программой кредитования: купить в ипотеку жильё, взять потребительский кредит и т. д.

Операции всегда можно совершать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а оплачивать покупки бесконтактно с помощью QR-кода. Кроме того, клиентам Сбера доступны переводы в СберБанк Онлайн без комиссии в рамках установленных лимитов.

С открытием офиса в Ялте Сбер также расширил перечень услуг, доступных юридическим лицам региона. Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны все, в том числе самые востребованные продукты банка: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт с полным функционалом обслуживания, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний. Также в офисах Сбербанка клиенты-юридические лица смогут подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.

В новом современном офисе в Крыму есть пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер и круглосуточная зона с банкоматами.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодняшнее открытие первого офиса Сбера в Крыму – еще один важный этап развития нашей работы в регионе. Мы уже эффективно работаем на полуострове и видим большой интерес крымчан к нашим продуктам и сервисам, а новый комфортный офис сделает обслуживание клиентов более удобным и полным. В офисе в Ялте будут доступны все ключевые продукты Сбербанка, как и в других наших офисах на материковой части страны. В наших планах дальнейшее развитие сети банка в регионе – до конца года мы откроем еще ряд современных отделений в других крупнейших городах полуострова».

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк
Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы СберКарта Сбер офис в Крыму


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