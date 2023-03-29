Рекламодателям

Выручка сети «Вкусно — и точка» в 2022 году снизилась на 2,3%

  • 29/03/2023, 11:09
Автор:
падение выручки в сети «Вкусно — и точка»
В компании это объяснили инвестициями в переоткрытие предприятий, а также тем, что не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы.

Выручка компании «Система ПБО» (основная операционная структура сети «Вкусно — и точка») за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета снизилась по сравнению с 2021 годом на 2,3% — до 73,5 миллиардов рублей, сеть получила убыток в 11,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает  «Прайм» с ссылкой на отчетность компании.

В 2021 году компания получила прибыль более чем в 2 млрд руб. Выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд руб. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн руб.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» РИА Новости пояснили, с чем связан спад выручки.

— Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка, — говорится в сообщении  компании.

В компании также заявили, что результаты января и февраля 2023 года выше, чем соответствующих месяцев в 2022 году.

В мае 2022 года «Макдоналдс», после начала специальной военной операции на Украине, объявил об уходе из России и продаже бизнеса. Покупателем активов компании стал Александр Говор, теперь он управляет сетью ресторанов под брендом «Вкусно — и точка». Первая точка под новым названием открылась в Москве 12 июня.

 

Ранее редакция сообщала о том, что стал известен покупатель завода Henkel под Новосибирском.

Фото с официальной группы «Вкусно — и точка» в «Вконтакте»

577

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : падение выручки Вкусно и точка


Спецоперация на Украине

Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
Ремонт теплотрасс в Новосибирске в 2023 году

Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

За счет перехода на альткотельную и заключения концессионного соглашения.
Читать статью >>
Оксана Грегул, замиминистра культуры Новосибирской области

В новосибирском Минкульте назначен новый замминистра

Эту должность заняла управленец из Кольцово.
Читать статью >>
модернизация коммунальной инфраструктуры

Впервые в районах Новосибирской области масштабно отремонтируют сети тепло- и водоснабжения

Акцент федеральной программы ― на районы области, у областного центра для этого достаточно ресурсов частной теплоснабжающей организации.
Читать статью >>
Цифровая карта сельхозземель Новосибирской области

Московская компания разработает цифровую карту сельхозземель Новосибирской области

Предполагается, что карта поможет управлять землями сельхозназначения, выявить неиспользуемые, а также упорядочить систему выдачи-получения субсидий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

29/03/2023, 17:03

По пассажиропотоку в метро Новосибирск уступает только Москве и Санкт-Петербургу

29/03/2023, 16:25

Российские кинотеатры покажут новый фильм «Подземелья и драконы: честь среди воров» неофициально

29/03/2023, 15:25

В новосибирском Минкульте назначен новый замминистра

29/03/2023, 15:18
Популярное

ТОП-10 сценариев разговоров с мошенниками

29/03/2023, 16:35

В правительстве обсуждают новые меры, которые бы мотивировали россиян рожать чаще

29/03/2023, 10:04

Дума рассмотрит законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

28/03/2023, 17:36
Новости компаний

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными

29/03/2023, 15:48

Энергетики повысили качество электроснабжения в Ордынском районе

29/03/2023, 09:00

Волонтеры Сбера приняли участие в акции по очистке зоопарка от снега

28/03/2023, 16:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска