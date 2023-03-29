Выручка компании «Система ПБО» (основная операционная структура сети «Вкусно — и точка») за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета снизилась по сравнению с 2021 годом на 2,3% — до 73,5 миллиардов рублей, сеть получила убыток в 11,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Прайм» с ссылкой на отчетность компании.

В 2021 году компания получила прибыль более чем в 2 млрд руб. Выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд руб. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн руб.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» РИА Новости пояснили, с чем связан спад выручки.

— Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка, — говорится в сообщении компании.

В компании также заявили, что результаты января и февраля 2023 года выше, чем соответствующих месяцев в 2022 году.

В мае 2022 года «Макдоналдс», после начала специальной военной операции на Украине, объявил об уходе из России и продаже бизнеса. Покупателем активов компании стал Александр Говор, теперь он управляет сетью ресторанов под брендом «Вкусно — и точка». Первая точка под новым названием открылась в Москве 12 июня.

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