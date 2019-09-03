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СГК подготовила запасы топлива к отопительному сезону

  • 03/09/2019, 11:59
Запасы топлива на складах Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ почти втрое превышают норматив, установленный Минэнерго РФ.

Сибирская генерирующая компания (СГК) сформировала запасы топлива на тепловых электростанциях Новосибирской области в размере 1,2 млн тонн: 294% угля и 315% мазута от неснижаемого запаса данных видов топлива. Угля и мазута хватит более чем на полтора месяца работы станций без допоставки.

— Неснижаемый запас топлива на новосибирских станциях СГК должен составлять не менее 400 тыс. тонн угля, — пояснил главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов. — Так, например, при средней выработке электро- и теплоэнергии в январе, суточный расход топлива составит 29 тыс. тонн, и неснижаемого запаса хватит не менее, чем на две недели работы без допоставки». Он подчеркнул, что новосибирские энергопредприятия СГК готовы к предстоящему отопительному сезону: «Завершаются плановые ремонтные работы на станциях, качество поступающего угля строго контролируется.

Пополнение запасов топлива в осенне-зимний период на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 происходит в круглосуточном режиме. Для Барабинской ТЭЦ СГК, которая расположена в город Куйбышеве, топливо на весь осенне-зимний период заготавливается в летний сезон. В этом году угледобывающие предприятия поставили для этой ТЭЦ на 20% больше общего нормативного запаса топлива.

Ведущим поставщиком топлива для новосибирских теплоцентралей и Барабинской ТЭЦ в предстоящем отопительном сезоне будет одна из крупных угледобывающих компаний России – АО «СУЭК».

Фото: пресс-служба СГК

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