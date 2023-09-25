Члена террористической группировки задержали при попытке поджога воинской части в Новосибирске

В Новосибирске, военнослужащие задержали на территории воинской части 18-летнего жителя региона. Его тут же передали оперативникам ФСБ, которые выяснили, что молодой человек состоит в запрещенной в РФ террористической организации «Легион Свобода России»*. Во время допроса парень признался в поджоге помещения ППС.

― В ночь на 11 сентября он поджег помещение ППС, расположенное на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Якобы он действовал безвозмездно на благо террористической организации. Задания получал в Телеграм-канале. Следующей его миссией был поджег в воинской части, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

На сибиряка возбуждили уголовное дело по статье «Диверсия». Сейчас он задержан и находится в ИВС.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.