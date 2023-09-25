К 2026 году по Оби планируют запустить электротеплоход

— В 2013 году за сезон по реке Обь единственный перевозчик — ООО «Речфлот» — перевез около 60-70 тысяч пассажиров, за 2021 год — 159 тысяч, за 2022-й — 220 тысяч, а в 2023 году будут около 240 тысяч. Понимаете, насколько вырос пассажиропоток! — сообщил на пресс-конференции директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.

Эти результаты перевозчик показал всего на двух направлениях: традиционном «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори» (открылся в 2021 году).

В частности, Каракоцкий пояснил, что «Речфлот» уже принял решение о закупке одного судна. До 2026 года оно выйдет на новые маршруты. На транспортном форуме он предлагал обсудить возможность приобретения скоростных судов в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП). Тогда министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский предложил ассоциации проработать проект ГЧП по развитию речных пассажирских перевозок на скоростных судах в городе и представить его на рассмотрение инвестиционного совета.

Корреспонденту Infopro54 Александр Каракоцкий уточнил, что речь идет о судах на электродвижении по типу тех, которые производит компания Emperium (входит в Sitronics Group), но, возможно, будет и другой производитель. Собеседник пояснил, что заявки поданы на несколько судов.

— Сейчас новых проработанных речных маршрутов в Новосибирске нет. Они должны разрабатываться совместно Минтрансом, застройщиками, мэрией и перевозчиками. Они нужны не только в городе, но и в области, — уверен председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко.

Кроме того, предприниматели настаивают на комплексной программе развития реки Обь, чтобы обеспечить растущий спрос причальной инфраструктурой как по пассажирским перевозкам, так и обеспечить объемы по грузоперевозкам.

— Мы считали цифры: содержание километра реки обходится дешевле, чем километра дороги. Но развитие речных перевозок невозможно без их включения в транспортный каркас Новосибирской агломерации, без строительства современной портовой инфраструктуры, — пояснил Каракоцкий.

По словам Александра Каракоцкого, объем грузоперевозок по реке Обь, в отличие от пассажирских перевозок, упал: с 6 млн тонн инертных материалов в 2005 году до 1-1,2 млн тонн.

Для активизации этого направления он предложил проработать вопрос о включении реки Обь в проект, который сейчас прорабатывает Китай, — «Один пояс – один путь». В проекте через посредничество Оби можно также задействовать Северный морской путь, через который сейчас проходит все больше грузов.

— Использование этого экономического рычага позволит нам реализовать проекты с расширением пропускной способности Оби, дноуглубительными работами, строительством выправительных сооружений, — перечислил Каракоцкий. — В итоге Обь-Иртышский бассейн получит новые возможности для развития. Например, для перевозки 8 млн тонн угля с Кузбасса, который сегодня не вывозится.

Ранее редакция сообщала об инициативе общественников учредить «День реки Обь».