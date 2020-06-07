Членам новосибирской ОПГ вынесен приговор по делу о махинациях с валютой

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти членам организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 годах участники организованной преступной группы в количестве пяти человек совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода. За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие страны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Приговором суда организатору и одному из участников ОПГ назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тысяч рублей, остальным участникам – в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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