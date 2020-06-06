НСА прогнозирует в регионах Западной и Южной Сибири засуху

В южных районах Омской области, на юго-западе Новосибирской области и в западной части Алтайского края зафиксированы низкие показатели вегетационного индекса, что говорит о существенной задержке в развитии сельхозкультур, – следует из анализа данных системы космического мониторинга на 3 июня 2020 г., проведенного Национальным союзом агростраховщиков, сообщают в пресс-службе союза.

— Анализируя абсолютные показатели вегетационного индекса, которые на указанных территориях находятся в диапазоне 0,30–0,40, в сравнении с другими метеорологическими показателями, можно сказать, что снижение темпов развития культур обусловлено низкими показателями влаги в почве. — комментирует ситуацию в сибирских регионах президент НСА Корней Биждов. — Уровень влаги на сегодняшний день не превышает 15–25% при норме 35–40%. На юге Омской области уровень влаги в почве ниже средних многолетних значений на 10%. На юго-западе Новосибирской области и в западных районах Алтайского края этот показатель на 20% ниже средних значений за последние 10 лет.

Как сообщают эксперты союза, негативное влияние на развитие культур могли оказать и температуры до +30°C и выше, которые в западносибирских регионах держались в течение последних 10 дней, с 24 мая по 2 июня. В районах на границе с Казахстаном, в Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае температурный фон достигал +34°C.

По данным системы космомониторинга НСА, предпосылок к улучшению ситуации в ближайшие недели не предвидится.

— НСА оценивает уровень рисков для растениеводства в регионах Западной Сибири как высокий и напоминает, что договор страхования урожая на условиях господдержки аграрий может заключить не позднее, чем через 15 дней после завершения посевных работ, — подчеркивает президент НСА Корней Биждов. — Отмечу, что сибирские аграрии уже начали заключение договоров агрострахования: за 4 месяцев 2020 года они застраховали 36 тыс. га ярового сева: 34 тыс. га в Омской области и 2 тыс. га в Алтайском крае. Годом ранее за тот же период в Сибирском федеральном округе страховой защитой на условиях господдержки было обеспечено 25 тыс. га – таким образом, в текущем году аграрии этих регионах более оперативно приобретают страховую защиту.

По его словам, за весь 2019 год в рамках субсидируемых договоров агрострахования в Сибирском федеральном округе было застраховано 814 тыс. га посевных и посадочных площадей. Омская область и Алтайский край вышли в ТОП-10 субъектов РФ по величине охвата страхованием посевов и насаждений: в первом регионе было застраховано 467 тыс. га, во втором – 223 тыс. га.

В соответствии со статистикой НСА, за весь период действия федерального закона о господдержке сельскохозяйственного страхования, с 2012 по 2019 гг. страховые компании перечислили аграриям Сибири 2,9 млрд руб. страховых выплат.

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