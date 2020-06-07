Серебряная маска — не гламур, а стратегический товар

Инновационная санитарная маска, разработанная специалистами СО РАН, «доросла» от статуса оригинальной идеи до объекта промышленного тиражирования. Минимальный стартовый объем производства определен в 1000 штук ежедневно, а максимум потребности в этом товаре очерчен числом в 50 млн.

Столь успешная (в потенциале) судьба новинки обусловлена тем, что маска эта при инженерной простоте функционально превосходит все прочие аналоги. Тем более что аналоги сугубо условны — точного эквивалента никто в мире не производит, так как маска — сугубо местное, новосибирское детище.

Маска — разработка Института химии твердого тела Сибирского отделения Академии наук. От всем привычной голубой или зеленой маски из нетканого полотна, ставшей главной визуальной приметой пандемии, она отличается черным цветом с эффектным серебристым отливом.

Цвет этот — не формалистическое решение, не попытка «сделать нам гламурно» (хотя специфическая текстура и впрямь выглядит роскошно — без всякой иронии), а сугубо научная обусловленность. Материал маски покрыт раствором ионов серебра. Это и придает ей завораживающий вид. Впрочем, главное в ней — функционал: как показали тесты, проведенные в НПО «Вектор», стоп-эффект маски максимален: полотно, покрытое ионами серебра, практически непроницаемо для вирусов и бактерий. При этом дышится в «серебряной» маске комфортнее, чем в стандартной одноразовой, ставшей для новинки конструктивной первоосновой. И одноразовой она, к слову, быть перестает.

— Фактически эта маска нуждается только в ежедневном просушивании, — отмечает Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. — В этом плане она гораздо практичнее тканевой многоразовой маски. Сам я тест-драйв такой маски уже провел — мне подарили несколько экземпляров из пробной партии (На базовом фото. — Ред.). Функциональный ресурс у нее не меньше месяца. И исчерпывается он, пожалуй, только фиксирующими резинками — через месяц они попросту уже изнашиваются. Да, и дышать в ней действительно комфортнее, чем в той же стандартной «одноразке».

— Расчетная цена ее не должна превышать 100 рублей, — подчеркнул Люлько. — И даже начальный объем серийного производства должен быть не меньше 1000 масок в смену. Так как товар этот действительно насущно нужный. С сообществом потенциальных производителей мы сейчас определяемся — желающих взяться за эту тему много, но пока они в раздумьях. Скажу лишь, что это по умолчанию должен быть не один производитель, а целое сообщество, пул. Потому что сделать таких масок нужно не просто много, а очень много. Сам разработчик, академик Николай Захарович Ляхов, директор Института химии твердого тела, а ныне его научный руководитель, изначально называл число в 50 млн. Пусть вас оно не смущает число своей огромностью — для стратегического запаса такой объем вполне обычен, в порядке вещей. Сейчас на пути к промышленному воплощению остался последний этап — официальная сертификация, официальное подтверждение безопасности материала. Ученые-вирусологи идею уже одобрили, теперь дело за официальной инстанцией. А когда этот этап будет пройден, когда сформируется пул производителей, на рынке санитарных аксессуаров появится действительно изделие-событие. Думаю, прорыв по этой части наступит в ближайший месяц — ситуация ведь требует максимальной оперативности. Впрочем, даже когда пройдет пандемия, новинка эта будет востребована: любая сезонная эпидемия, будь то грипп или ОРВИ, — это ее функциональный контекст.

Ближайшей задачей Александр Люлько назвал превращение этой разработки в тиражный товар. Для этого сам принцип усиления маски ионами серебра должен пройти «индустриализацию» — маски из первой партии были во всех смыслах хэнд-мейдом — их в растворе вымачивали вручную. Как подчеркнул Александр Люлько, замена этого действия на поточно-промышленную манипуляцию должна превратить такую маску в массовый товар.

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