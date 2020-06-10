Членов избиркомов региона протестируют на коронавирус перед голосованием по внесению изменений в Конституцию России

Проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Новосибирской области будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработали Центральная избирательная комиссия России совместно с Роспотребнадзором, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в Избирательной комиссии Новосибирской области, в настоящее время все средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики) для работы избирательных комиссий закуплены, организована их доставка в районы города и области. С 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий Новосибирской области начнут тестировать на коронавирус.

Отмечается, что средствами индивидуальной защиты будут обеспечены не только организаторы выборов, но и иные участники избирательного процесса – наблюдатели, представители СМИ и избиратели.

— Помимо этого, для дезинфекции контактных поверхностей (ящиков для голосования, кабин, столов, стульев и т.д.) избирательные комиссии также будут обеспечены антисептическими средствами. В день голосования будет организован температурный контроль. У входа в помещение для голосования будет размещен дезинфекционный коврик, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования, — уточнили в пресс-службе.

Процедура голосования предусматривается таким образом, чтобы ограничить личный контакт: граждане не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий. По всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы также минимизировать контакт.

— В настоящее время рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе, в случаях, если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые, — говорится в сообщении.

В областном Избиркоме отметили, что соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм позволит провести голосование так, чтобы был соблюден главный приоритет – сохранение здоровья и безопасности избирателей.

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