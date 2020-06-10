В мае новосибирцы взяли кредитов на 4,3 млрд рублей

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в мае 2020 года выдали 770 тысяч нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 217 млрд рублей. По сравнению с апрелем (665 тыс. кредитов) количество выдач несколько выросло, а объем кредитования при этом не изменился. Произошло это из-за снижения среднего размера выдаваемых кредитов с 328 тыс. рублей до 282 тыс. рублей.

В Новосибирской области по данным ОКБ, в мае выдано 14,6 тысяч кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Количество кредитов, выданных банками в мае 2020 года, сократилось по сравнению с апрелем на 2%. Объем кредитования сократился за месяц на 20%.

— Резкое снижение среднего размера кредитов наличными может быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе особо крупных, которые заемщики до снижения деловой активности могли в действительности брать на развитие бизнеса под видом потребительских кредитов. Во-вторых, банки скорректировали свои кредитные политики – они учитывают то обстоятельство, что реальные доходы населения существенно снизились и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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