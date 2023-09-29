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ЧП в Тогучинском интернате: 11-летнюю девочку убила старшая сестра

  • 29/09/2023, 17:32
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ЧП в Тогучинском интернате: 11-летнюю девочку убила старшая сестра
Сироты проживали в одной комнате в детском доме.

Трагедия произошла в Тогучинском районе Новосибирской области. От серьезной травмы головы скончалась 11-летняя Марина*, воспитанница местного интерната для детей-сирот. Школьница оказалась в районной больнице с серьезной травмой головы. Оперировать малышку вызвали хирурга из Новосибирской областной больницы. После операции девочка не пришла в себя и скончалась. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробности этой страшной истории узнал корреспондент Infopro54.

Потеряла сознание

Марина жила в детском доме в городе Тогучине в одной комнате со своей старшей сестрой.  Девочки обычно не конфликтовали, но, как это часто бывает, старшая воспитывала младшую подзатыльниками.

― На днях Марина пошла в душ и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Сказали всем, что она в коме, ― рассказал Infopro54 источник в интернате.

Официально версия выглядит так: у девочки заболела голова, она подошла к медсестре и попросила таблетку. Медик обратилась за помощью в «03».

Как ситуация развивалась на самом деле, сейчас выясняют следователи. Они изучают камеры видеонаблюдения в детском доме, чтобы установить, откуда у воспитанницы такая серьезная травма.

Ударила табуретом

В Следственном комитете пока не спешат комментировать случившееся. Ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено по факту причинения телесных повреждений пока Марина была еще в больнице.

― В комнатах нет камер наблюдения, только в общих местах. Марину ударила старшая сестра стулом или табуретом. Она сейчас главная подозреваемая, ― говорит источник в интернате.

Сложно представить, что такую тяжкую травму могли не заметить воспитатели. А может, они хотели скрыть происшествие и надеялись, что все обойдется. Но не обошлось.

Девочку похоронили сегодня, 29 сентября, на местном кладбище. Известно, что всего сирот из одной семьи было трое. Даже если вина старшей из сестер будет доказана, то привлечь ее к уголовной ответственности не получится, так ей еще нет 14 лет.

*Имя изменено.

Фото: ru.freepik.com — wirestock 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирcк

Теги : убийство Тогучин сирота детский дом


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