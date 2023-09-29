Портрет Ленина продают за 5 млн рублей в Новосибирске

Новосибирец продает портрет Владимира Ленина за 5 млн рублей. Информация появилась на сайте объявлений.
Цветной портрет выполнен на куске железа.
— Считаю, что он — исторически важный человек, — указано в объявлении.
Портрет продается в Ленинском районе Новосибирска.
Автор сообщил, что нашел потрет среди мусора. Однако цену за данный экземпляр искусства считает приемлемой.
Владимир Ильич Ленин — российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый Председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР.
Ранее редакция сообщала 252 свадебных платья выставили на торги в Новосибирске.
Фото с сайта Авито
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