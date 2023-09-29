В Новосибирске снесут недостроенный комплекс бассейнов Soho Pool Club

Мэрия Новосибирска готовит исковое заявление в Арбитражный суд с требованием об освобождении земельного участка от имущества, принадлежащего ООО «Транспортное агентство» (компания принадлежит бизнесмену Дмитрию Котову, занималась реализацией проекта Soho Pool Club), сообщает издание Atas.info.

— В связи с существенным нарушением срока монтажа комплексного проекта «Бассейн» на территории парка по вине ООО «Транспортное агентство», МАУ «Дирекция городских парков» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, на основании которого планировалось размещение данного объекта. В адрес ООО «Транспортное агентство» было направлено уведомление от 31.03.2023 № 364, содержащее требование о демонтаже размещенного на территории парка оборудования, — сообщили редакции в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

В департаменте добавили, что завершение работ по монтажу оборудования, на земельном участке, предоставленном в постоянное пользование, в том числе третьими лицами, в настоящее время не представляется возможным.

Напомним, реализацию проекта Soho Pool Club Дмитрий Котов начал в 2021 году. Предполагалось, что в 2022 году на берег Оби появится трехъярусный круглогодичный комплекс с пляжем, бассейнами, саунами и заведениями общепита. В марте 2021 года ООО «Транспортное агентство» (принадлежит Котову) и МБУК ПКиО «Бугринская роща» подписали договор, согласно которому застройщик после завершения работ должен был передать комплекс бассейнов и трассу для сноутьюбинга во временное владение муниципальному парку. Парк, в свою очередь, безвозмездно выделил земельный участок для возведения развлекательного комплекса. Однако в 2022 году строительство комплекса бассейнов было остановлено.

20 сентября 2023 года решением Арбитражного суда ООО «Транспортное агентство» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Заявление о банкротстве в январе 2023 года подало АО «РДЖ Логистика», задолженность структуры Котова перед которым составляет 21, 151 млн рублей. Еще одна компания Дмитрия Котова, АО «Сохо Пул Клаб», созданная специально для реализации проекта, по данным системы СПАРК, закончила 2022 год с убытком в размере немногим менее одного миллиона рублей. Уставной капитал компании составляет 118 тысяч рублей, единственным учредителем и управляющим является сам Дмитрий Котов.

Недавно на одной интернет-площадок в Новосибирске появилось объявление о продаже круглогодичного термального комплекса с 3 бассейнами с подогревом общей площадью 700 квадратных метров на участке 0.5 Га на территории парка «Бугринская роща» рядом с Бугринским мостом. Владелец хотел выручить 150 миллионов рублей. Позже статус объявления о продаже акватермального комплекса поменялся с активного на архивный.

Ранее редакция сообщала, что прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка.