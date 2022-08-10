Что будет, если не платить налоги в срок

По сообщению пресс-службы регионального УФНС России, не уплаченный налог на доходы физических лиц, полученные жителями Новосибирской области в 2021 году и отраженные в декларациях 3-НДФЛ, после 15 июля 2022 года стал задолженностью.

Кроме того, в категорию должников могут попасть жители региона, которые в 2021 году получили доходы от реализации недвижимого имущества и (или) от полученного в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, и которые не представили декларации 3-НДФЛ.

— Для того чтобы избежать или минимизировать эти последствия, налогоплательщику рекомендуется использовать сервисы ФНС России. К примеру, стать пользователем Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, в котором содержится актуальная информация о начисленных и уплаченных налогах, о налоговой задолженности и переплатах. Кроме того, информацию о задолженности можно получать через портал «Госуслуги», — порекомендовали в пресс-службе ведомства.

Жители Новосибирской области могут также получать сведения о налоговой задолженности с помощью СМС-уведомлений или электронной почты. Для этого необходимо направить в налоговый орган согласие на информирование о задолженности. Причем сделать это можно как в электронной форме – через личный кабинет налогоплательщика, так и на бумаге – при личном посещении налоговой инспекции или направив согласие по почте.