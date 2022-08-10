В Новосибирской области вырос объем ввода жилья на 39%

— Несмотря на сложности, которые возникли в прошлом и этом году, строительная отрасль региона жива, что подтверждает объем ввода жилья в Новосибирской области: Он выше, чем в предыдущие годы. Сейчас у нас сдано 1,179 млн кв метров — на 39% больше, чем в первом полугодии 2021 года, а по итогам года мы рассчитываем выйти на 2 млн кв метров, — сообщил на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, 90% объектов сегодня строятся с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования, оставшиеся 10% — завершаются по старой схеме.

— За счет мер поддержки отрасли, которые предприняло правительство РФ и Минстрой РФ, ставка по проектному финансированию не превышает 15%. Строителям удалось договориться с банками и сейчас все проекты реализуются в нормальном режиме, — подчеркнул Колмаков. — В отрасли панических настроений нет. Она функционирует, утечки строительных организаций не замечено, появления новых проблемных объектов мы не ожидаем.

Чиновник также подчеркнул, что в этом году регион также планирует сдать рекордное количество социальных объектов — 71. Для сравнения, в 2021 году — 46. Колмаков подчеркнул, что такого объема сдачи объектов соцназначения в год в области еще не было.

Напомним, на этой неделе полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе назвал регионы, которые затягивают строительство детсадов, и неактивно формируют заявки на капремонт школ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики не могут получить в банках проектное финансирование и ожидают остановки строительства объектов.