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«Школьный» концессионер сорвал все сроки

  • 10/08/2022, 15:16
Автор:
новости Новосибирска
Минстрой Новосибирской области: к нему принимаются меры воздействия.

— Концессионер сорвал все сроки по строительству школ. Из экспертизы вышел только с одним проектом из 6. Сейчас к нему принимаются меры воздействия, чтобы он все-таки смог построить объекты в установленные сроки, — сообщил на пресс-конференции и.о министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

О каких мерах воздействия идет речь он не уточнил.

новости Новосибирска

«Школьный» концессионер выбивается из графика

Напомним, о том, что «школьный» концессионер выбивается из графика стало известно 29 июня.

— Вчера в министерстве образования Новосибирской области состоялось совещание, посвященное подготовке к большому разбору по срокам реализации шести школ в рамках концессии. Что касается города, то вся работа в части подготовки градостроительной документации, техусловий подключения объектов к сетям выполнена на 100%, — сообщал на сессии горсовета депутатам заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Он признал, что объективно сроки строительства шести концессионных школ уже не выдерживаются.

Напомним, строительство школ по концессии  — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В Новосибирске его реализует ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». В рамках первой очереди в городе планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Что касается следующих очередей, то, по словам Алексея Кондратьева, правительство РФ пересмотрело принцип их финансирования в сторону 44-ФЗ. В Новосибирске планируется, что по этому проекту будет строиться школа на улице Забалуева (Ленинский район), новое здание лицея №185, а также еще шесть общеобразовательных учреждений: на улицах Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

По соглашению, строительство школ первой очереди должно стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС  (на осень 2021 года) — около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования). Рассчитываться за школы область будет до 2036 года и заплатит 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год. В мае губернатор сообщал, что в ПСД по школам уже заложена актуальная цена на стройматериалы.  Он также пояснял, что по 3 следующим школам скорректирован механизм финансирования.

 

Ранее редакция сообщала, что в начале июля ДОМ.РФ согласовал финансирование строительства 6 школ в Новосибирске. 

Фото: pixabay.com — 200degrees

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Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : образование концессия власть бизнес


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