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Что будет с кредитом, если банк покинет рынок

  • 18/05/2022, 19:27
кредит
В новостях все чаще звучат упоминания о том, что тот или иной банк планирует уход с российского рынка. Причем речь идет о крупных финансовых организациях с большим числом клиентов. У многих людей в связи с этим возникает вопрос: как быть с кредитом, если банк уходит с отечественного рынка?

Предпосылки к этому появились в феврале, до этого все нормально работало – кредиты выдавали, а заемщики гасили свои долги согласно прописанному в договоре графику.

Причина ухода банков

Об уходе задумались банки, подвергшиеся санкциям. Причем это массовая тенденция. На территории России функционирует несколько десятков финансовых организаций с иностранным капиталом. Их заемщики и думают, что теперь делать с кредитными обязательствами.

Санкции, наложенные на банки, предполагают заморозку их активов в Америке. Финансовым организациям запретили работать с контрагентами из США. Список довольно большой, в него попали Совкомбанк, Россельхозбанк и многие другие.

Сразу появились слухи о прекращении деятельности этих банков. Люди не понимают, что им дальше делать с кредитами, и как будет обстоять дело с вкладами. Пока финансовые организации хорошо справляются с ситуацией и продолжают свое функционирование – о банкротстве и отзыве лицензии речи не идет.

В отношении кредитных обязательств ничего не меняется, их нужно выполнять.

Как обстоит дело в реальности?

Уход банка с отечественного рынка не может быть моментальным. Для этого компания должна обрубить все концы, процедура не быстрая и довольно сложная. От финансовой организации требуется выполнение всех обязательств перед кредиторами и другими клиентами, среди которых вкладчики. Компания должна принять какое-то решение в отношении собственных активов.

Кредиты как раз и причисляют к активам. Если в планах банка значится уход, он создает кредитные портфели, после чего те выставляются на продажу. При этом может быть отдельный портфель по ипотечным займам. Что касается кредитных карт, то их выпуск обычно прекращается за несколько месяцев до реального ухода организации.

Сформировав портфели, банк выставляет их на продажу и дожидается, пока найдутся покупатели, а с этим проблем не возникает. По этой схеме возможет перевод кредита в другую организацию. Кредитор просто меняется – это никак не влияет на обязанность заемщика вносить платежи. Сделки, связанные с передачей активов, в которые входят кредиты, абсолютно законны.

Человек, бравший ссуду в одном банке, в итоге возвращает долг другому. Эта информация передается ему заранее, к примеру, обычным или электронным письмом, путем звонка или смс. Сведения появляются и в банкинге, меняются реквизиты для оплаты.

У нового банка нет права изменения условий актуального кредитного соглашения: ставки, графика внесения платежей. В этом вопросе все остается по-прежнему.

Некоторым заемщикам предлагается самостоятельно рефинансировать займ.

Так платить или не платить?

Некоторые заемщики заблуждаются, думая, что уход финансовой организации, которая выдала им кредит, с рынка избавляет от необходимости его выплаты. Они считают, что раз кредитора больше не существует, то и взыскивать задолженность будет некому.

Но долг остается действительным, его обслуживанием просто начинает заниматься другой банк. Он имеет полное право на принятие мер, если гражданин не выполняет свои обязательства и не желает возвращать кредит.

За просрочку полагается начисление пени. Банк может привлечь собственную службу взыскания. Не стоит забывать и о вероятности передачи долга коллекторам.

Если гражданин злостно уклоняется от уплаты задолженности, дело переходит на рассмотрение в суд.

В таких случаях портится кредитная история, что в будущем может стать преградой для получения новой ссуды. Заемщику приходится сталкиваться с коллекторами, участвовать в судебных разбирательствах, взаимодействовать с приставами.

Если банком будет принято решение об уходе, выплаты займа все равно не избежать. Что касается сроков ухода, то этот процесс занимает не менее полугода, а зачастую все 12 месяцев. За это время заемщика точно проинформируют о закрытии финансовой организации. Пока не получены новые реквизиты, платежи вносятся по имеющимся, с сохранением квитанций.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : банки


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