В Новосибирской области расторгнута «мусорная» концессия

— Вчера Министерство ЖКХ Новосибирской области и концессионер — ООО «Экология-Новосибирск» — подписали документы о расторжении концессии по строительству мусорных полигонов. Сейчас готовится новый конкурс по строительству мусорных полигонов для новосибирской агломерации. Он будет объявлен на новых условиях, — сообщил в ходе прямого эфира «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он пояснил, что область продолжает работать с «Экологией-Новосибирск», как регоператором.

— На новый конкурс по «мусорной» концессии могут заявиться любые участники, — подчеркнул Травников. — В отношении земельного участка на левом берегу завершено формирование необходимых частей территории для реализации проекта. На правом подобрана альтернатива первоначальному участку, который был передан концессионеру изначально.

О каком участке на правом берегу идет речь — глава регионе не уточнил. При этом он заявил, что полигоны и мусоросортировочные заводы в регионе будут строиться, так как этот проект очень важен для Новосибирска и агломерации.

— Объем отходов, который производится в регионе и необходимость их переработки чрезвычайно высока, — добавил Травников.

Напомним, концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» в 2016 году. К 2018-му к соглашению возникли вопросы, так как была не до конца проработана тема по земельным участкам для строительства полигона на правом берегу. Внести в изменения в условия действующего соглашения не получилось — ФАС не нашла юридической возможности провести эти корректировки. В итоге в феврале 2022 года на сессии регионального парламента губернатор Андрей Травников объявил о том, что регион будет расторгать концессию.

Последнее публичное упоминание потенциального места размещения полигона на правом берегу — участок в районе сел Жеребцово, Плотниково. Его площадь — более 200 га. По новым правилам завод и полигон могут располагаться на участке 50 га. Как сообщала пресс-служба правительства, полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам: с применением геомембраны, обеспечивающей предупреждение проникновения в почву и грунтовые воды токсичного фильтрата, с оснащением полигона комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, который будет позволять отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей их переработки, а также предотвращать попадание на полигон опасных отходов, запрещенных к захоронению. Судя по сообщению общественников (группа «ВКонтакте» «Поможем реке Издревая»), жители расположенных рядом населенных пунктов и садоводы категорически против строительства. 12 ноября в группе было размещено сообщение о том, что на месте предполагаемого полигона продолжаются изыскательские работы, а местное население не может выразить свое мнение с помощью пикетов или митингов.

На заседании регионального парламента в ноябре 2021 года замгубернатора Сергей Семка сообщал, что по земельному участку в Верх-Туле (на левом берегу) не хватило участка для того, чтобы правильно рассчитать и сделать поворот дороги, ведущей к месту захоронения ТКО.

— Сейчас утверждена «дорожная карта» по участку. До лета 2022 года планируем все исполнить и предоставить концессионеру полный пакет земельных участков по этому полигону, — пояснял Семка.

По расторгнутой концессии предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет по строительству двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год. Стоимость проекта в ценах 2018 года составляла 4,3 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала о бизнес-разборках на мусорном рынке Новосибирска, которые едва не привели нынешней весной к мусорному коллапсу.