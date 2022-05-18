Кикшеринговым компаниям нужно минимум 1,5 тысячи парковок для самокатов

Сегодня оба игрока кикшерингового рынка Новосибирска сообщили о том, что подали все документы, необходимые для официальной регистрации сети парковок. В пресс-службе Whoosh сообщили, что компания подала 1125 заявок на оформление виртуальных парковок электросамокатов в Центральном, Октябрьском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Ленинском, Кировском, Советском и Железнодорожном районах Новосибирска. По состоянию на 17 мая согласовано — 28.

— Процедура оформления парковок подразумевает подачу информации по каждому земельному участку отдельно в форме бумажного заявления. Документы в электронном виде или единым списком не принимаются. Для оптимизации процесса согласования разработчики компании Whoosh создали специальный алгоритм, благодаря которому удалось значительно сократить время на оформление каждой заявки, — пояснили в компании.

Флот Whoosh в Новосибирске составляет 3000 электросамокатов. Для работы, по оценке экспертов сервиса, необходимо как минимум 1125 точек парковки.

В пресс-службе «Юрент» сообщили, что получили разрешения на 48 парковочных мест, оплатили 92, а всего подали заявки на 131 локацию. Еще 168 парковок будет размещено по городу по договорённости с коммерческими организациями.

— Рассчитываем, что в четверг на совещании с мэрией нам удастся снять все противоречия и прийти к позитивному диалогу, чтобы возобновить работу и помогать городу улучшать транспортную инфраструктуру с помощью микромобильного транспорта, — добавляют в компании.

В этом сезоне в городе и области появится более 2000 электросамокатов «Юрент».

Ранее редакция сообщала, что «Юрент» убирает самокаты с городских улиц после конфискации техники со стороны муниципалитета.