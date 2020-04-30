Что делать если вас оштрафовали за нарушение режима самоизоляции?

Елизавета Разина, старший юрист в юрфирме «Ветров и партнеры»:

— Многие граждане и организации, считающие, что штрафы за нарушение режима самоизоляции незаконны, не учитывают некоторые законы, что их легализуют.

Так, например, многие ссылаются на ст. 27 Конституции РФ, гарантирующую каждому свободу передвижения. Но мало кто вспоминает про часть 3 статьи 55 Конституции, где сказано, что «права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иными словами, ограничивая права и свободы, связанные с передвижением, и штрафуя за нарушение порядка, государство формально защищает здоровье граждан.

Есть и другие законы, ограничивающие права граждан.

Так, в статье 8 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 N 5242-1 указано, что «право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть ограничено на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности».

Дальше, 1 апреля 2020 года, внесли поправки в Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Добавили пункт «у», согласно которому у органов государственной власти субъектов Российской Федерации появилось право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Поэтому важно понимать и читать в каждом случае обоснование, которое приводится в протоколе об административном правонарушении. Проверять все ссылки на нормы права.

Штраф можно оспорить, например, когда допущены существенные нарушения процедуры фиксации правонарушения, либо не учтены факты, исключающие вину лица, привлекаемого к ответственности.

Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»:

— Меры административной ответственности вводятся не только при режиме чрезвычайной ситуации, но и в режиме повышенной готовности, который у нас сейчас действует. Поэтому я полагаю, что в некоторых случаях применение административной ответственности возможно. Более того, у нас действует и уголовная ответственность за нарушения эпидемиологического режима и режима самоизоляции. Но она вступает в силу только в случае, если будет доказана причинная связь с массовым заражением людей, повлекшим за собой человеческие жертвы.

Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер Юридической компании LexProf:

— Ответственность за нарушение режима самоизоляции для граждан установлена :

1) в ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (введена в действие Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ). Она касается тех, кто прямо указан в предписании как лицо, обязанное соблюдать режим самоизоляции (человек, у которого выявлен COVID-19, или лицо, контактировавшее с больным, или лицо, прибывшее из зараженной территории).

Штраф от 15 до 40 тысяч рублей может быть наложен в этом случае за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В ч. 2 ст. 6.3. указано, что штраф может быть наложен не только в период карантина, но и «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Поэтому отсутствие режима «карантина» не влияет на возможность применения штрафа за нарушения, перечисленные в этой статье.

2) В ст. 20.6.1. КоАП РФ (также введена в действие Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ).

Штрафы по этой статье предусмотрены на невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации…, за исключением случаев, предусмотренных выше (в ч. 2 ст. 6.3. КоАП)

Режим повышенной готовности в Новосибирской области был введен постановлением правительства Новосибирской области от 18.03.2020 г. № 72-п. Правила поведения при введении режима повышенной готовности были утверждены постановлением правительства РФ от 02.04.2020 г. № 417.

За нарушение этих правил поведения могут быть наложены штрафы на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 15000 рублей; на ИП — от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Эти штрафы можно оспорить в течение 10 дней в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ. Основания для отмены постановления по делу об административном правонарушении указаны в ст. 24.5 КоАП. Например, если в протоколе о привлечении к административной ответственности указаны действия, прямо не перечисленные в правилах поведения, если лицо действовало в условиях «крайней необходимости» и т.п. Кроме того, ВС РФ призывает в каждом конкретном случае при определении меры административного наказания руководствоваться принципами соразмерности и справедливости.

Ответственность компаний за нарушение режима самоизоляции не установлена . Штрафы на ЮЛ могут быть наложены на организации по ст. 6.3. КоАП за невыполнение требований Роспотребнадзора и решений главных санитарных врачей РФ и субъектов РФ.

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