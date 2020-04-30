Экспорт российских товаров в посылках увеличился почти в 20 раз

С января по апрель 2020 года Новосибирским почтовым таможенным постом осуществлен контроль за пересылкой товаров в 10,5 млн международных почтовых отправлениях – на 4 млн меньше, чем за такой же период 2019 года. Вместе с тем, с развитием российской интернет-торговли выросло количество посылок, направленных на экспорт, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— В рамках эксперимента по применению упрощенного порядка совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в почтовых отправлениях на экспорт, Новосибирским почтовым таможенным постом в 1 квартале 2020 года было оформлено 733 почтовых электронных таможенных деклараций, тогда как в 1 квартале 2019 года количество таких деклараций составило 39 штук, — рассказали в пресс-службе.

Эксперимент по упрощению таможенного декларирования экспортируемых товаров Федеральная таможенная служба и Почта России и реализует с 2017 года в рамках поручения Правительства РФ. Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещение НДС.

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Данное решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни