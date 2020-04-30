Две трети российских МСП не получат прямой финансовой господдержки

Претендовать на безвозмездные гранты со стороны государства не смогут две трети малого и среднего бизнеса – «за бортом» останутся 4,24 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выплаты в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника в течение двух месяцев смогут получить около 1,74 млн МСП из 11 отраслей, признанных правительством наиболее пострадавшими от пандемии, при условии сохранения этими компаниями 90% рабочих мест. Согласно расчетам FinExpertiza, общая сумма грантов может составить до 71,7 млрд руб. Однако этой мерой поддержки будет охвачено лишь 29%, или менее трети всех МСП.

Претенденты на получение грантов поддержки распределились по регионам неравномерно. В десятке регионов с наибольшей долей МСП, которые смогут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь безвозмездные гранты смогут получить 43% микро-, малых и средних предприятий. Также значительная доля МСП получит гранты в Дагестане (42%), Чукотском автономном округе (40,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (40,6%), Белгородской области (36,6%), Ненецком автономном округе (36,4%), Республике Коми (36,3%), Забайкальском крае (36,2%), Мордовии (36,1%) и Липецкой области (35%).

Самая низкая доля МСП, которым положены прямые выплаты, в Москве – там гранты получат всего 20,3% предприятий малого и среднего бизнеса. Далее следуют Ингушетия (22,2%), Санкт-Петербург (22,7%), Новосибирская область (25,4%), Калининградская область (26,7%), Ярославская область, Калмыкия и Вологодская область (по 27,6%), Башкортостан (27,7%), Челябинская область (27,9%), Омская область (28,0%) и Самарская область (28,1%).

Регионы с самой низкой долей МСП, которые могут претендовать на безвозмездные гранты

Хотя столица проигрывает всем регионам по доле предприятий, претендующих на прямую финансовую господдержку, она лидирует по абсолютному количеству таких МСП (154,9 тыс. предприятий). На втором месте Подмосковье – здесь гранты положены 113,3 тыс. предприятий, на третьем месте Краснодарский край (92 тыс. предприятий). Кроме того, в числе регионов-лидеров по количеству предприятий, которые могут претендовать на безвозмездные гранты, входят Санкт-Петербург (82,7 тыс. предприятий), Свердловская область (57,8 тыс. предприятий), Ростовская область (52,5 тыс. предприятий), Татарстан (45,8 тыс. предприятий), Челябинская область (39,3 тыс. предприятий), Самарская область (38 тыс. предприятий), и Новосибирская область (37,4 тыс. предприятий).

ТОП-10 регионов по числу МСП, которые могут претендовать на безвозмездные гранты

В абсолютном количестве меньше всего грантов получат МСП в Ненецком автономном округе (553 предприятия), Чукотском автономном округе (579 предприятий) и Ингушетии (1012 предприятий). Также в десятку антилидеров вошли Еврейская автономная область (1420 предприятий), Магаданская область (2317 предприятий), Калмыкия (2468 предприятий), Тыва (2495 предприятий), Республика Алтай (2539 предприятий), Карачаево-Черкесия (3776) и Чечня (4512 предприятий).

— Безвозмездные прямые выплаты, безусловно, являются важной мерой поддержки бизнеса и занятости населения, однако важно понимать, что они компенсируют лишь третью-четвертую часть зарплат. Кроме того, прямая финансовая поддержка сейчас привязана к кодам ОКВЭД. Такой избирательный подход создает риски того, что даже наиболее страдающий бизнес может не получить поддержку по формальным основаниям из-за несовпадения кода деятельности. Перечень отраслей призван обозначить приоритеты при распределении государственных денег, но он охватывает лишь около трети российских МСП, хотя, разумеется, практически весь бизнес в большей или меньшей степени пострадал от ограничительных экономических мер в связи с коронавирусом, — отмечает Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza.

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