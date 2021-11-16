Что делать если ваш объект недвижимости сгорел, обрушился или снесен?

Объект недвижимости может прекратить существование в силу различных жизненных обстоятельств: собственник может решить его снести по своей воле или он может быть уничтожен вследствие иных причин.

Новосибирский Росреестр напоминает, что в случае физического уничтожения объекта недвижимости необходимо оформить прекращение его существования юридически.

— Если собственник объекта недвижимости не позаботится об исключении данных из Единого государственного реестра недвижимости, то он продолжит платить налоги на несуществующий объект и не сможет возвести на законных основаниях строение на освободившейся земле, — подчеркнули в ведомстве. — При решении собственника осуществить снос объекта недвижимости ему необходимо направить уведомление о начале сноса в орган местного самоуправления. После завершения сноса также направляется уведомление.

В Росреестре уточнили, что после сноса правообладателю необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера для подготовки акта обследования, который является документом, подтверждающим прекращение существования объекта недвижимости.

Для прекращения зарегистрированных прав в реестре недвижимости собственнику необходимо подать в офис МФЦ или на портале Росреестра заявление о снятии объекта с государственного кадастрового учета и прекращении права собственности с приложением акта обследования.

Госпошлина за данную услугу не уплачивается.