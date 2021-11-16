Кондитерская «Кузина» запустила новый формат кафе

На минувшей неделе стартовал проект «Кузина-Авто». Для компании это принципиально новый формат кафе — «на колесах». Кроме того, это первое кафе «Кузины», которое будет обслуживать гостей круглосуточно, сообщила пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

— Подобный формат, позволяющий совершить покупки, не выходя из автомобиля, с успехом применяют такие топовые сети, как McDonald’s, KFC, Burger King. Теперь к этой лиге присоединилась и Kuzina. Проект крайне важный с маркетинговой точки зрения, —уточняется в сообщении.

Новая кондитерская открыта в рамках франчайзингового проекта ИП Бодровой О.А. Это уже 13-я торговая точка, запущенная в эксплуатацию партнером «Кузины». В соответствии с выбранным форматом заведение работает в «облегченном» режиме — здесь представлено не полное, а урезанное меню компании (напитки, сэндвичи, синнамены и другая выпечка, а также самые популярные десерты). В данный момент завершаются последние работы по благоустройству прилегающей территории — устанавливаются и монтируются стелы для направления движения автомобилей.

В компании отметили, что запуск новой точки в неожиданном формате вызвал небывалый отклик в социальных сетях — многие люди поделились в своих лентах информацией и разместили фото. За первые два дня работы выручка новой кондитерской «Кузина-Авто» составила порядка 25 тысяч рублей.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.

Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.