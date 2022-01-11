На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Подведены итоги торгов по выбору поставщика для станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске. На конкурс была подана всего одна заявка — ООО «Специальное и транспортное строительство». В итоге торги признаны не состоявшимся и решением комиссии контракт будет заключен с единственным участником торгов по стартовой цене — 631,2 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска, Новосибирской области на 2022 год. Заказчиком выступило МП «Метро МиР».

Судя по тендерной документации, подрядчик должен провести фасадные, внутренние отделочные работы, благоустройство территории и т.д. Все работы компания должна будет выполнить до 30 июня 2022 года.

29 января пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что в январе, после подачи тепла, начнётся отделка вестибюля станции гранитом, произведённым в России, Индии, Китае. В первую очередь им выложат пол и колонны. К концу февраля на платформе завершится монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей. После этого начнутся отделочные работы. Фасад станции будет выполнен из алюминиевых перфорированных панелей, создающих эффект снежной волны. К его оформлению приступят ориентировочно в марте.

Предыдущие контракты по строительству новой станции Новосибирского метрополитена выигрывала компания ООО СК «Градопроект».

Контракт с подрядчиком еще не выложен на торговую площадку. Однако, стоит отметить, что компания со схожим названием — ООО «СпецТрансСтрой», которую возглавляет Сергей Арапов, занимается установкой и монтажом эскалаторов на станции «Спортивная». На сайте компании в новости от 26 декабря сообщается, что установлено 75% защитных ограждений платформы, расположенной на втором пути станции метро «Спортивная». Всего предстоит установить 78 колонн по 4 анкера и 78 опор на стенах.

Эта же компания строила продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединила улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева, а также возводит дорогу до наукограда Кольцово.