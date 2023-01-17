Что делать при переохлаждении и обморожении: полезные советы

Зимние холода – это не только затяжные праздники, катание на санках и лыжах, захватывающие пейзажи. Это ещё и высокая опасность переохлаждения и обморожения. Потому каждый должен точно знать, как оказать первую помощь при таких критических состояниях и не ухудшить положение.

Чем отличается переохлаждение от обморожения?

Переохлаждением (или гипотермией) называют состояние, при котором человек теряет больше тепла, чем вырабатывает. Температура тела опускается ниже 35°C, что становится серьёзной угрозой для человека. Обычно такое состояние возникает тогда, когда человек долгое время пребывает на морозе в неподходящей одежде или проваливается в ледяную воду. Некоторым достаточно и провести некоторое время в мокрой одежде в плохо отапливаемом помещении или на улице при температуре ниже 10 C.

А вот обморожение – это разновидность травмы. Возникает оно под воздействием сильного холода. И механизм возникновения тут гораздо сложнее, чем у обычного переохлаждения. Когда температура внешней среды начинает понижаться, наше тело резко сужает сосудистые каналы, чтобы затормозить отток живительного тепла (возникает сосудистый спазм). Если на улице не особенно холодно или вы находить на морозе короткое время, то никакой опасности для вас нет. Но если вы провели на сильном морозе долгое время, то возникает нарушение кровообращения, что ведёт к тяжёлым и (чаще всего) необратимым последствиям.

При обморожении начинается отмирание тканей. Причём согласно исследованиям, при температуре -15°C и ниже и сильном ветре обморожение может наступить всего за 5 минут.

Степени и симптомы обморожения

Существует несколько форм или стадий обморожения, каждая из которых имеет свои симптомы проявления:

Мягкая форма. Конечности становятся холодными, ощущается покалывание. Кроме того, кожные покровы теряют чувствительность, начинают неметь, появляется боль и покраснение. На этом этапе всё относительно безопасно, потому дополнительная помощь не требуется. Поверхностная стадия. Покрасневшие кожные покровы начинают бледнеть, становятся твёрдыми, как будто восковыми. При этом человек может чувствовать внезапный прилив тепла в замёрзших конечностях. Это опасный симптом. Это означает, что наружные ткани находятся в опасности, потому организм предпринимает отчаянные попытки согреть их. Если на этом этапе быстро вернуться в тепло, то вскоре кожные покровы отойдут, но их цвет станет неравномерным. Тяжёлая форма. Самая тяжёлая форма обморожения. У организма заканчиваются ресурсы на производство тепла, потому он закроет окончательно сузить сосудистые каналы, чтобы хоть как-то сберечь остатки тепла внутри. Наблюдается полная потеря чувствительности у кожных покровов, сбой кровообращения, начинается некроз тканей.

Симптоматика понижения температуры тела

Переохлаждение проявляется иначе, чем обморожение. Есть несколько основных признаков, которые помогут опознать резкое снижение температуры тела:

сильная дрожь в теле;

нарушения речи (из-за неповоротливости языка и губ);

замедление пульса, дыхания;

неповоротливость и неуклюжесть (суставы и мышцы становятся малоподвижными, реакция замедляется);

общая слабость и сонливость;

нарушения сознания и восприятия действительности (вплоть до галлюцинаций);

потеря сознания (критичная форма переохлаждения, при которой человек уже не понимает, что происходит, никого не узнаёт, отключается).

Стоит учесть, что зачастую сам замерзающий может и не понимать, что ему грозит опасность. Симптоматика нарастает постепенно, постепенно нарушается и работа мозга. Потому человек может быть не способен критически оценить своё состояние.

Когда вызывать скорую?

Скорую помощь следует вызывать тогда, когда вы точно уверены, что температура тела опустилась ниже отметки в 35°C, кожные покровы стали «восковыми», а мышцы и суставы практически потеряли гибкость.

Что можно сделать самостоятельно?

Если обморожение протекает в мягкой форме, то достаточно просто вернуться в тепло и согреться при помощи горячего чая. Но учтите, согреваться нужно постепенно! Никакого горячего душа или ванны – резкий перепад температур нанесёт серьёзный вред сосудам.

Если в данный момент вы не можете попасть в тепло, то постарайтесь активно двигаться, прыгайте, бегайте, бейте в ладошки.

Если же дело дошло до серьёзных нарушений, то действовать нужно иначе. Начнём с того, что делать ни в коем случае нельзя:

растирать повреждённые холодом участки;

резко согревать кожные покровы (никаких температурных перепадов);

употреблять спиртное или растираться им;

игнорировать проблему.

Что нужно сделать при обморожении:

идите в теплое помещение как можно скорее;

следите за своим состоянием (если отёчность не проходит в течение нескольких часов, а на коже проявились волдыри, то обратитесь к врачу как можно скорее, самостоятельно вскрывать папулы запрещено!);

если заметили почерневшие ткани – бегом в травмпункт или к врачу;

примите ибупрофен или другой анальгетик, чтобы снизить болевые ощущения от оттаивания;

если замёрзший человек не реагирует или потемнение тканей стало заметным, сразу же вызывайте скорую.

Что делать, если температура тела упала ниже 35 градусов:

как можно скорее перейдите в тепло или переместите пострадавшего;

если до тепла далеко, то обеспечьте защиту от холода: изолируйте тело от земли при помощи веток или одежды, закройте человека чем-то тёплым и не пропускающим ветер, открытыми оставьте только щёлки для носа, чтобы дышать;

если одежда промокла, то её нужно аккуратно снять и заменить на сухую или закрыться тёплыми сухими одеялами;

восстановите температуру тела при помощи компрессов, прикладывайте компрессы к телу постепенно (но только не к конечностям!);

выпейте что-нибудь тёплое и сладкое, например, чай с сахаром, компот из термоса, но никакого алкоголя.

Профилактика

Эти простые правила помогут избежать последствий воздействия низких температур:

Одежду выбирайте исключительно по погоде, лучше всего отдавать предпочтение многослойности. Особенно если на улице установилась температура ниже -15 °С. Пользуйтесь увлажняющими плотными кремами. Наносите жирные лосьоны, кремы, которые помогают удерживать влагу в тканях кожи. Никакого алкоголя на улице или до выхода на улицу! Людям, страдающим от каких-либо нарушений кровообращения, нужно быть особенно осторожными. Лучше свести время нахождения на морозе к минимуму.

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