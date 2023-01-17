В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс»

АО «Сибирский проектный институт лесной промышленности» («Сибпроектлеспром», Новосибирск) приобрело у ООО «Сервисный металлоцентр Стиллайн» (СМЦ «Стиллайн») пакет акций, равный 56,25% уставного капитала литейного завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» (Новосибирск) за 47,66 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте Федресурс.

— Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штуки. Торги признаны состоявшимися, — говорится в картотеке торгов.

Напомним, в октября 2021 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Тяжстанкогидропресса». В сентябре 2022 года было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно выплачивать им 6,3 млн рублей. В декабре 2022 года владелец контрольного пакета акций «Тяжстанкогидропресса» — компания «Стиллайн» — выставила на торги контрольный пакет акций завода.

Акции завода находятся в залоге у «БКС Банка». Лот был выставлен на торги за 45,4 млн рублей. Претендентов на акции было двое. Однако начальную цену предложила только «Сибпроектлеспром». Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным Seldon.basis, директором компании является Олег Савченко, учредителями — гражданка России (76,01%) и АО «Управляющая компания фондов» (23,99%). За 2021 год выручка компании составила 35,94 млн руб (+32%), чистый убыток — -5,64 млн (-157%), уставный капитал — 914,5 тыс руб. Компания подписала 22 контракта в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено с ГКУ НСО ХОЗУ. Дочерней организацией АО «Управляющая компания фондов» является ООО «Удостоверяющий центр БКС» (100%).

СМЦ «Стиллайн» занимается переработкой оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката, располагается на части площадей завода ПАО «Тяжстанкогидропресс». Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Стиллайна» в июле 2020 года, а в феврале 2021 года признал металлоцентр банкротом и ввел конкурсное производство.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» основан в Новосибирске в 1939 году. Сейчас предприятие занимается производством комплектующих для машин — узлов и агрегатов — и поставляет их на несколько заводов по стране.

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