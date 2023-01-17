Назначен главный режиссер театра «Красный факел»

Почти целый год театр «Красный факел» работал без художественного лидера. Однако сегодня коллективу был представлен главный режиссер – хорошо знакомый краснофакельцам и всем новосибирцам Андрей Прикотенко, который ранее возглавлял труппу театра «Старый дом».

В пресс-службе театра отметили, что уже запланированные премьеры Александра Созонова «Дом до свиданий» по рассказам Александра Цыпкина и «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина в постановке Дмитрия Егорова будут выпущены в намеченные даты – 25-26 февраля и 8-9 апреля.

Напомним, Андрей Прикотенко уже сотрудничал с «Красным факелом» как приглашенный режиссер – в 2005 году он поставил здесь «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера, получившего пять номинаций на Национальную премию «Золотая Маска», а в 2010-м – «Сильвестра» Вадима Бочанова, долгое время находившегося в числе любимых спектаклей у зрителей.

— Я буду стараться развивать и подчеркивать ваши сильные стороны, – заявил труппе главный режиссер. — Что касается репертуарной политики, важно делать акцент на высокий художественный уровень постановок.

Первую премьеру Андрея Прикотенко на сцене «Красного факела» в качестве главного режиссера можно будет увидеть уже в начале следующего театрального сезона.

Андрей Прикотенко в 1998 году окончил СПбГАТИ, курс Вениамина Фильштинского. В качестве режиссера-постановщика работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Минска и других. С 2002 по 2007 год был основателем и руководителем мастерской Санкт-Петербургского театра на Литейном. C 2007 по 2009 год руководил Рижским русским театром им. М. Чехова.

Ранее редакция сообщала, что руководителем театра «Красный факел» в Новосибирске стала Антонида Гореявчева.

Фото с официального сайта Новосибирска