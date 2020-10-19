Что должен знать собственник недвижимости в случае изъятия у него объекта?

В отдельных случаях земельные участки и расположенные на них постройки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд.

Решение об изъятии принимается органами власти или органами местного самоуправления.

За изъятое имущество собственнику предоставляется компенсация.

Основанием для регистрации прав на изъятые земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости является соглашение об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд или вступившее в силу решение суда об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд.

Наряду с соглашением об изъятии или решением суда для регистрации прав представляются документы, подтверждающие предоставление возмещения за изымаемые объекты недвижимости.

Регистрация прав осуществляется по заявлению соответствующего органа власти или местного самоуправления либо лица, по ходатайству которого принято решение об изъятии.

Снятие с кадастрового учета и прекращение регистрации прав на исходные земельные участки, права на которые прекращаются в связи с их изъятием, осуществляются только одновременно с регистрацией прав на земельные участки, образованные на основании решения об изъятии.

Земельные участки, образованные на основании решения об изъятии недвижимого имущества и права на которые не зарегистрированы в ЕГРН:

1) могут быть сняты с кадастрового учета до истечения трех лет со дня их кадастрового учета по заявлению лица, на основании заявления которого был осуществлен кадастровый учет, либо по заявлению любого лица на основании решения суда;

2) снимаются с кадастрового учета по истечении трех лет со дня осуществления их кадастрового учета по решению государственного регистратора прав.

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