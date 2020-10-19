С ЕНВД можно перейти на патент

— Для плательщиков ЕНВД, срок действия которого истекает в 2021 году, патентная система налогообложения будет более комфортной, чем упрощенная система налогообложения (УСН), где уровень налоговых платежей выше. Из-за чего после обсуждения в минфине рабочая группа предложила расширить перечень патентных видов деятельности — с 4 до 34, — сообщил на заседании правительства области министр финансов Виталий Голубенко.

В новый перечень включены 18 видов деятельности, которые предприниматели осуществляют, выплачивая ЕНВД, а также 14 видов деятельности из сферы бытовых услуг.

— Расширение перечня необходимо, чтобы у предпринимателей было больше возможностей вести легальную деятельность. Речь идет о сегментах мелких бытовых услуг, клининге, то есть не о глобальном бизнесе, — подчеркивает Голубенко. — Мы понимаем, что малый и средний бизнес, работающий в этом сегменте, выполняет не столько задачу по наполнению местных бюджетов, сколько по созданию рабочих мест и обеспечению самозанятости, оказанию населению разного вида услуг.

Кроме того, законопроектом корректируется размер потенциально возможного годового дохода, с которого отсчитывается стоимость патента (6%). Чиновник уточнил, что этот перерасчет сделан после консультаций с налоговыми органами, фиксирующими, сколько реально зарабатывают предприниматели в конкретных сферах деятельности.

— Исходя из анализа ситуации, предлагаем откорректировать в меньшую сторону величину потенциального дохода при сдаче в аренду нежилых помещений и земельных участков. При площади имущества до 1 тысячи кв.м предприниматель может пользоваться патентной системой налогообложения при сдаче его в аренду. Если площадь больше 1000 кв.м, то он должен работать на другом налоговом режиме — это другой масштаб бизнеса, — заявил министр финансов.

Для поддержки предпринимателей, ведущих деятельность без привлечения работников, а также для отдельных видов деятельности в сфере сельского хозяйства законопроектом предлагается скорректировать в меньшую сторону размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД). Этот параметр будет корректироваться ежегодно на основе коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития РФ.

В законопроекте прописывается продление срока действия ставки 0% (УСН и патенту) для впервые зарегистрировавшихся ИП. В действующей редакции льгота работала до 31 декабря 2020 года. В июле на федеральном уровне было принято решение о продлении налоговых каникул до 31 декабря 2023 года. По оценке Виталия Голубенко, сохранение льготы будет способствовать росту самозанятости населения региона. Для сравнения: в 2015 году (год введения льготы) ставку 0% получили 410 индивидуальных предпринимателей, в 2017-м — 845, в 2018-м — 1187, в 2019-м —1606.

Дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (поправки в 142-ОЗ):

1) плиссировка и подобные работы на текстильных материалах;

2) пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения;

3) производство деревянной тары;

4) изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения;

5) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;

6) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

7) обработка металлических изделий механическая;

8) изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;

9) изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;

10) изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения;

11) изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения;

12) изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения;

13) производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;

14) ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

15) ремонт прочего оборудования;

16) разработка строительных проектов;

17) производство прочих строительно-монтажных работ;

18) виды издательской деятельности прочие;

19) аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;

20) аренда и лизинг грузовых транспортных средств;

21) аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;

22) аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

23) дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;

24) подметание улиц и уборка снега;

25) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

26) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

27) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;

28) ремонт домашнего и садового оборудования;

29) ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

30) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;

31) услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности;

32) услуги по ремонту слуховых аппаратов;

33) ремонт бытовых осветительных приборов;

34) ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов).

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