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Что надо знать перед открытием бизнеса в ОАЭ?

  • 18/08/2021, 17:30
Предприниматели часто открывают компании в других странах, чтобы потом работать удаленно в своей стране. Самой популярной страной для этого являются Объединенные Арабские Эмираты. Делают они это, конечно, не просто так. А потому что  есть ряд преимуществ таких компаний.

Преимущества открытия компании в ОАЭ

Обо всех преимуществах и особенностях открытия компании в ОАЭ можно прочитать на сайте компании, которая помогает предпринимателям это осуществить, а именно это компания  Dynasty Business Adviser.

Итак, главными плюсами можно назвать:

  • наличие гарантий от страны — здесь есть закон о защите прав инвесторов, в котором сказано, что у жителей страны и иностранцев должны быть одинаковые права на ведение бизнеса;
  • защищенность личных данных — вся информация о людях, зарегистрировавших здесь свою компанию строго конфиденциальна;
  • комфорт в финансовом плане — деньги можно вносить и забирать со счетов, здесь не действует контроль валют и процедура KYC при операции с местной валютой упрощена;
  • предоставление номера плательщика налогов;
  • резиденство в страну по налогам — владелец компании будет иметь резиденство и имеет право оформлять вид на жительство;
  • престиж компании — здесь нет юрисдикции, но страна считается престижной и не состоит в черных списках по поводу налогов;
  • выгода по выплате налогов — на многие из них у владельцев компании будет либо скидка, либо отсутствие налога и другие преимущества.

Что важно знать при открытии компании в ОАЭ

Прежде всего хотя бы ознакомиться с нормативно-правовыми документами страны. При обращении в компанию Dynasty Business Adviser для получения помощи в таких вопросах, как визовая поддержка в ОАЭ или открытие там компании, вам личный консультант сможет объяснить главные основы законов страны. Прежде всего надо знать, что в основе системы права страны заложены принципы гражданских прав и Закон о Шариате всех исповедующих ислам. Право прописано в таких документах:

  • Конституция страны;
  • законы Федеральных округов и специальные положения, которые регулируют разные вопросы;
  • Законы, которые приняты в разных в каждом отдельном эмирате;
  • Закон о Шариате.

Типы компаний, открываемых в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах иностранец может зарегистрировать три типа компаний, которые разрешены местными законами:

  • местная — регистрируется вне зон свободы в любом понравившемся эмирате. Для некоторых видов деятельности потребуется партнер из местных жителей, который будет иметь больше половины акций в компании. Это такие виды, как отельный бизнес, страхование, бизнес, связанный с нефтью или банковской деятельностью. Для остальных сфер такое правило было отменено в прошлом году;
  • оншорная компания в свободной зоне — она может быть собственностью иностранца полностью. В каждом эмирате есть свои виды деятельности, которые разрешены для таких компаний;
  • офшорная компания — фирма, которая имеет только регистрацию в ОАЭ, а деятельность здесь вести ей запрещено.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: ОАЭ

Теги : бизнес за рубежом


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