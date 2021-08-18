Что надо знать перед открытием бизнеса в ОАЭ?

Преимущества открытия компании в ОАЭ
Обо всех преимуществах и особенностях открытия компании в ОАЭ можно прочитать на сайте компании, которая помогает предпринимателям это осуществить, а именно это компания Dynasty Business Adviser.
Итак, главными плюсами можно назвать:
- наличие гарантий от страны — здесь есть закон о защите прав инвесторов, в котором сказано, что у жителей страны и иностранцев должны быть одинаковые права на ведение бизнеса;
- защищенность личных данных — вся информация о людях, зарегистрировавших здесь свою компанию строго конфиденциальна;
- комфорт в финансовом плане — деньги можно вносить и забирать со счетов, здесь не действует контроль валют и процедура KYC при операции с местной валютой упрощена;
- предоставление номера плательщика налогов;
- резиденство в страну по налогам — владелец компании будет иметь резиденство и имеет право оформлять вид на жительство;
- престиж компании — здесь нет юрисдикции, но страна считается престижной и не состоит в черных списках по поводу налогов;
- выгода по выплате налогов — на многие из них у владельцев компании будет либо скидка, либо отсутствие налога и другие преимущества.
Что важно знать при открытии компании в ОАЭ
Прежде всего хотя бы ознакомиться с нормативно-правовыми документами страны. При обращении в компанию Dynasty Business Adviser для получения помощи в таких вопросах, как визовая поддержка в ОАЭ или открытие там компании, вам личный консультант сможет объяснить главные основы законов страны. Прежде всего надо знать, что в основе системы права страны заложены принципы гражданских прав и Закон о Шариате всех исповедующих ислам. Право прописано в таких документах:
- Конституция страны;
- законы Федеральных округов и специальные положения, которые регулируют разные вопросы;
- Законы, которые приняты в разных в каждом отдельном эмирате;
- Закон о Шариате.
Типы компаний, открываемых в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах иностранец может зарегистрировать три типа компаний, которые разрешены местными законами:
- местная — регистрируется вне зон свободы в любом понравившемся эмирате. Для некоторых видов деятельности потребуется партнер из местных жителей, который будет иметь больше половины акций в компании. Это такие виды, как отельный бизнес, страхование, бизнес, связанный с нефтью или банковской деятельностью. Для остальных сфер такое правило было отменено в прошлом году;
- оншорная компания в свободной зоне — она может быть собственностью иностранца полностью. В каждом эмирате есть свои виды деятельности, которые разрешены для таких компаний;
- офшорная компания — фирма, которая имеет только регистрацию в ОАЭ, а деятельность здесь вести ей запрещено.
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