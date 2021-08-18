Что надо знать перед открытием бизнеса в ОАЭ?

Преимущества открытия компании в ОАЭ

Обо всех преимуществах и особенностях открытия компании в ОАЭ можно прочитать на сайте компании, которая помогает предпринимателям это осуществить, а именно это компания Dynasty Business Adviser.

Итак, главными плюсами можно назвать:

наличие гарантий от страны — здесь есть закон о защите прав инвесторов, в котором сказано, что у жителей страны и иностранцев должны быть одинаковые права на ведение бизнеса;

защищенность личных данных — вся информация о людях, зарегистрировавших здесь свою компанию строго конфиденциальна;

комфорт в финансовом плане — деньги можно вносить и забирать со счетов, здесь не действует контроль валют и процедура KYC при операции с местной валютой упрощена;

предоставление номера плательщика налогов;

резиденство в страну по налогам — владелец компании будет иметь резиденство и имеет право оформлять вид на жительство;

престиж компании — здесь нет юрисдикции, но страна считается престижной и не состоит в черных списках по поводу налогов;

выгода по выплате налогов — на многие из них у владельцев компании будет либо скидка, либо отсутствие налога и другие преимущества.

Что важно знать при открытии компании в ОАЭ

Прежде всего хотя бы ознакомиться с нормативно-правовыми документами страны. При обращении в компанию Dynasty Business Adviser для получения помощи в таких вопросах, как визовая поддержка в ОАЭ или открытие там компании, вам личный консультант сможет объяснить главные основы законов страны. Прежде всего надо знать, что в основе системы права страны заложены принципы гражданских прав и Закон о Шариате всех исповедующих ислам. Право прописано в таких документах:

Конституция страны;

законы Федеральных округов и специальные положения, которые регулируют разные вопросы;

Законы, которые приняты в разных в каждом отдельном эмирате;

Закон о Шариате.

Типы компаний, открываемых в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах иностранец может зарегистрировать три типа компаний, которые разрешены местными законами: