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Ветрянкой в Новосибирской области болеют чаще, чем в целом по России

  • 18/08/2021, 17:48
Автор:
Новости Новосибирской области
Более 60% заболевших – жители Новосибирска, а в области чаще всего заболеваемость ветрянкой отмечалась в Северном, Коченевском, Баганском и Чулымском районах.

Заболеваемость ветряной оспой в Новосибирской области в 2020 году на 11,7% выше среднефедеративных показателей – такие данные были опубликованы в ежегодном государственном докладе Роспотребнадзора по Новосибирской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2020 году». Вместе с тем уровень заболеваемости ветряной оспой в регионе в 2020 году оказался на 61,4% ниже, чем годом ранее. Уменьшение инфицирования вызвано ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, а это значит, что в скором времени может возникнуть рост вспышек ветряной оспы.

В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, был принят ряд мер, препятствующих распространению инфекции: внедрялся дистанционный формат работы и обучения, вводились требования носить маски и другие средства индивидуальной защиты и т.п. Все эти меры стали барьером на пути не только коронавируса, но и других инфекций, в том числе и возбудителя ветряной оспы.

Сложившаяся эпидемическая ситуация говорит о том, что профилактика ветряной оспы по-прежнему актуальна, иначе после снятия ограничительных мер ситуация может не только вернуться на уровень 2019 года, но и стать более критичной. Не стоит забывать и о том, что реактивация вируса Varicella Zoster после перенесенной ветряной оспы, но уже в форме опоясывающего герпеса, может проходить под влиянием возбудителя COVID-2019 – такие случаи неоднократно фиксировались в 2020 году.

— Принято считать, что ветрянкой болеют только дети, но это опасное заблуждение. Если заболеть ветрянкой во время беременности, риски осложнений для матери и ребенка увеличиваются. Стоит отметить, что эта опасность возникает только в том случае, если человек не был привит от ветрянки или не перенес ее ранее – то есть если у него нет иммунитета, – говорит Евгений Шпеер, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, член Европейского общества детских инфекционных болезней (ESPID) и руководитель медицинского отдела «Вакцины» компании GSK в России.

Основным профилактическим мероприятием, направленным на защиту населения от ветряной оспы, является иммунопрофилактика, которая нацелена на создание иммунитета (невосприимчивости) к этой инфекции.

— В 2021 году в регионе впервые будет проводиться более масштабная иммунопрофилактика: мы планируем вакцинировать всех детей, которые посещают детские сады. Это позволит нам значительно снизить количество тяжелых осложнений как у детей, так и у взрослых, – сообщила Татьяна Ивлева, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава Новосибирской области.

Фото: pixabay.com автор: RitaE

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Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Роспотрбнадзор здоровье вирус ветряная оспа вакцинация


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