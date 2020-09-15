В августе выручка «Обуви России» достигла 1 млрд рублей

Компания «Обувь России» продолжает восстанавливать продажи и наращивать выручку после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

— Неаудированная выручка августа выросла в 1,5 раза по сравнению с июлем (659 млн руб.) и достигла 1 032 млн руб. (без НДС) — максимального месячного уровня в 2020 году. Общая выручка Группы за август на 16% превысила среднемесячную выручку докризисного первого квартала 2020 года и достигла 80% от общей выручки августа 2019, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что направление финансовых сервисов демонстрирует еще более высокие темпы роста и уже опережает показатели 2019 года.

— Так, выручка ООО МКК «Арифметика», входящей в Группу и специализирующейся на потребительских займах, на 10% превысила выручку августа 2019 года и составила 215 млн руб. На конец августа портфель по денежным займам увеличился на 32% год к году — до 2,760 млрд руб. Средняя сумма займа в августе выросла на 28% — до 26 111 рублей, что объясняется ростом числа повторных оформлений с более высокими лимитами, — рассказали в компании.

Оптовая выручка продолжает восстанавливаться опережающими темпами. Показатель августа уже на 73% превысил среднемесячную выручку первого квартала и составил 409 млн руб.

В пресс-службе рассказали, что проект «Продаем» (реализация товаров партнеров по модели маркетплейса в розничной сети и на онлайнплощадке westfalika.ru) активно развивается: число партнеров платформы на конец августа достигло 600 компаний, выручка по данному проекту выросла на 42% по сравнению с июлем 2020 года и составила 137,3 млн руб. (35% от розничных продаж).

В рамках реализации проекта партнерских пунктов выдачи заказов Группа доставила в августе 2020 года более 62 тыс. посылок. За 8 месяцев 2020 года этот показатель превысил 486 тыс. посылок.

Фото: пресс-служба компании