Что нужно учитывать при установке канализации в частном доме?

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Существует две разновидности устройства канализации:
Чтобы выбрать схему системы канализации, следует учитывать планировку жилого помещения. Будет хорошо, если вся сантехника имеет привязку к единому коллектору, который отвечает за сток вод. Если в вашем доме установлено несколько санузлов, практичнее будет выбрать схему, что предусматривает как минимум два септика или две выгребные ямы. В жилых помещениях с несколькими этажами в обязательном порядке необходима установка стояков.
Составлять канализационную схему нужно следующим образом:
При выборе изделия имеет значение размер, так как правильно подобранные трубы гарантируют хорошую проходимость отходов. Особое внимание при прокладке следует уделить материалу изготовления изделия. Чугунные трубы отличаются прочностью и долговечностью, они предназначены для больших нагрузок. Имеют большой вес, но в то же время достаточно хрупкие. Минус состоит в том, что металл поддается коррозии, что может привести к налету внутри трубы и засорам.
Внутри жилого помещения в основном используют поливинилхлоридные либо полипропиленовые серые трубы. Поливинилхлорид отличается доступной ценой, легкостью и универсальностью. Их недостаток в хрупкости и неспособности переносить высокую температуру воды. Полипропилен – это легкий и пластичный материал, что хорошо выдерживает любую температуру. Для канализации его использование самое выгодное и практичное с точки зрения долговечности и качества.
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