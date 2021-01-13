Что нужно учитывать при установке канализации в частном доме?

Если вам необходимы качественные стройматериалы, магазин стройматериалов Строймаг предлагает широкий ассортимент товара для монтажа конструкций разной сложности.

Виды канализации и способы ее обустройства

Существует две разновидности устройства канализации:

Внутренняя. К ней относится разводка труб внутри жилого помещения, процесс монтажа фановой трубы и непосредственно самого стояка; Внешняя. Это совокупность труб, по которым перемещаются отходы от дома до септика либо к станции глубокой очистки.

Чтобы выбрать схему системы канализации, следует учитывать планировку жилого помещения. Будет хорошо, если вся сантехника имеет привязку к единому коллектору, который отвечает за сток вод. Если в вашем доме установлено несколько санузлов, практичнее будет выбрать схему, что предусматривает как минимум два септика или две выгребные ямы. В жилых помещениях с несколькими этажами в обязательном порядке необходима установка стояков.

Составлять канализационную схему нужно следующим образом:

Первым делом следует составить план дома и определить места расположения для будущих стояков; Обозначить места, где будут располагаться сантехнические приборы и определиться со способом их подключения; Нарисовать трубы и все элементы их соединения. Если в доме несколько этажей – обозначить трубы на каждом; Обозначить размеры фановой трубы и самого стояка, а затем сложить длину всех внутренних труб и вывести общее значение; После всех пройденных этапов следует составить схему внешней канализации.

Как выбрать трубы для канализации?

При выборе изделия имеет значение размер, так как правильно подобранные трубы гарантируют хорошую проходимость отходов. Особое внимание при прокладке следует уделить материалу изготовления изделия. Чугунные трубы отличаются прочностью и долговечностью, они предназначены для больших нагрузок. Имеют большой вес, но в то же время достаточно хрупкие. Минус состоит в том, что металл поддается коррозии, что может привести к налету внутри трубы и засорам.

Внутри жилого помещения в основном используют поливинилхлоридные либо полипропиленовые серые трубы. Поливинилхлорид отличается доступной ценой, легкостью и универсальностью. Их недостаток в хрупкости и неспособности переносить высокую температуру воды. Полипропилен – это легкий и пластичный материал, что хорошо выдерживает любую температуру. Для канализации его использование самое выгодное и практичное с точки зрения долговечности и качества.

Фото предоставлено рекламодателем