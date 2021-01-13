Еще 140 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

На утро 13 января в регионе выявлено 29 752 случая коронавирусной инфекции (+140 за сутки), в том числе у 1 705 детей. 26 365 пациентов выздоровели (+228 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 073 человека. В отделениях реанимации находятся 149 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

17 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 657. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 039 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 115 659 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 918 жителей региона, 87 045 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 558 обращений, госпитализированы 17 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области