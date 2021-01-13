Сменился директор сибирского научного центра

Во вторник, 12 января, сотрудникам СФНЦА РАН был представлен врио директора Центра, говорится на сайте учреждения.
— В связи с окончанием срока полномочий в качестве директора СФНЦА РАН у академика РАН Николая Кашеварова, временно исполняющим обязанности директора СФНЦА РАН с 12 января 2021 года назначен член-корреспондент РАО, профессор РАН, доктор биологических наук Кирилл Голохваст, — говорится в сообщении.
В своем кратком выступлении врио директора сказал, что при общении в подразделениях Минобрнауки РФ его заверили в поддержке инициатив по развитию основных направлений научных исследований СФНЦА РАН морально и материально.
Фото с сайта СФНЦА РАН
Популярное с сайта
Комментировать