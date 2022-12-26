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Что нужно знать про отдых на Мальдивах

  • 26/12/2022, 17:11
мальдивы
Что нужно знать про отдых на Мальдивах. Какой курорт выбрать.

Отдых на Мальдивах

Отдых на Мальдивах https://www.gotur.kz/tury/maldivskie-ostrova/almaty.html идеально подойдет тем туристам, кто любит комфорт, романтику и безмятежное спокойствие под успокаивающие волны океана и удивительные пейзажи.

Ежегодно Мальдивы посещают более 1,5 млн туристов. На 130 курортных островах расположены отели высокого класса, а морская география предлагает уникальные возможности для дайвинга, снорклинга, серфинга и других водных видов спорта, а также подводные номера, рестораны и спа-салоны. Для семейного отдыха в отелях предусмотрены различные программы, мероприятия и развлечения.

Мальдивы — многочисленные острова, находятся недалеко от Индии. Столица Мальдив — город Мале, государственная валюта — руфия, официальный язык — мальдивский. Территория Мальдив — 298 кв. м. Всего островов — 1192, разделены на 26 атоллов. Имеются совсем крошечные острова, где разместится может всего один отель.

Лодки основное транспортное средство между атоллами, а регулярные морские перевозки связывают страну со Шри-Ланкой, Сингапуром и Индией.

Конституция Мальдивских островов была принята в 2008 году. Главой государства и правительства является президент

Отдых на Мальдивах — это не про архитектуру и историю, а про пляжный отдых, плавание, дайвинг и активные водные виды спорта. Поездка на Мальдивы подарит вам неповторимые райские впечатления!

Сезон для отдыха на Мальдивах

Отдых на Мальдивах возможен круглый год. Мальдивы не имеют резких перемен в климате, т.к находятся рядом с экватором. Сезон для отдыха май-октябрь. Однако как мы отмечали ранее Мальдивы подходят для круглогодичного отдыха серферы и дайверы не будут разочарованы здесь и не в сезон туристического отдыха.

Что надо знать про Мальдивы

  • Охота под водой, рыбалка, порча кораллов, морских раковин, загрязнение острова — преследуются по закону. Наказание варьируется от штрафа до тюремного срока. Запретов очень много и все они сводятся к тому, чтобы турист не разрушил райскую гармонию и первозданную красоту островов.

  • Помимо мальдивского языка, персонал разговаривает на английском, русском языках.

  • Мальдивцы не любят собак. В исламе они считаются нечистыми животными, поэтому ввоз собак запрещен. Вместо собак здесь предпочтение отдают другим животным.

  • Нельзя привозить в страну алкоголь. Тем не менее в отелях есть алкоголь, если он имеет специальную лицензию. Но пить алкоголь вне отеля запрещено.

  • Запрещен нудизм в любой форме.

Какой курорт выбрать

Мале — место прибытия туристов и пересадочное место для путешествия на другие острова. Большая часть мальдивцев живет именно здесь порядка 133 019 людей, хотя сам город по площади меньше многих островов Мальдив. Город безопасный, спокойный, основное население мусульмане.

Испытайте опыт Робинзона Крузо, поживите в хижинах с соломенными крышами на атолле Северный Мале. Здесь можно заказать культурные и тематические туры, круизные путешествия, испытать парусный вид спорта, провести медовый месяц, взять в аренду мотоцикл или сделать подводную фотосессию.

Атолл состоит из столицы Мальдив и 50 других остров. Но только восемь из которых населены. У каждого острова своя функция. Например, отдельный остров для аэропорта, отдельный для птицефермы, кладовки топлива и т.д. Каждый отель следит за чистотой пляжей.

Южный Мале состоит из 30 островов, только три из них населяют люди, 17 островов предназначены для курортов, отелей, а оставшиеся считаются необитаемыми. Здесь мягкий климат, сюда часто приезжают чтобы отметить новый год. В этих местах расположен заповедник Гураиду. Южный Мале обожают серферы, особенно пользуется спросом остров Кандома Ризорт.

Ангаага — любимейшее место европейских и азиатских туристов. На острове белоснежный песок, как в рекламе, кокосовые пальмы, лазурные воды, бунгало.

Батала — один из любимых островов для дайвинга. Недалеко от берега есть риф, остров идеален для ознакомления с морской фауной..

Познакомьтесь с фрегатами, зелеными черепахами, детенышами китовых акул и другими водными обитателями на Олугири.

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