Рекламодателям

В Новосибирске при участии Сбербанка открылся самый длинный в мире каток

  • 26/12/2022, 17:06
В преддверии новогодних праздников на Михайловской набережной Новосибирска состоялось торжественное открытие новогоднего катка – генеральным партнером его строительства выступил Сбербанк.

банкиНа открытии мероприятия выступили мэр и руководство Сибирского Сбербанка. Для нескольких сотен жителей и гостей города, пришедших на открытие, была организована и подготовлена ледовая и музыкальная программа, с участием фигуристов и участников Всероссийского слета Дедов Морозов.

Каток длиной 1,3 километра официально получил лицензию самого длинного не только в России, но и в мире. Для его заливки потребовалось почти 1,5 тысяч кубометров снега и 2,8 кубометров холодной воды.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Поддержка региона – одна из приоритетных задач Сибирского Сбера. Мы стараемся делать жизнь сибиряков современнее и удобнее. Комфорт создается из мелочей, это и про внедренные в нашу повседневную жизнь, например, технологии в области искусственного интеллекта, к которым мы уже так привыкли, и вот такие шаги, как создание общественного пространства для хорошего настроения. Надеемся, что самый длинный каток России подарит всем своим посетителям позитивные эмоции и тепло, которое будет согревать суровой сибирской зимой».

Фото предоставлено пресс-службой банка

306

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер развитие региона отдых


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Иркутская область лидирует в Сибири по приросту нанятых на предприятия сотрудников

26/12/2022, 18:07

VIP-club: Бизнес как искусство!

26/12/2022, 17:35

Второе уголовное дело возбуждено против сотрудника Кирзинского заказника

26/12/2022, 16:44

Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

26/12/2022, 16:18
Популярное

Более половины пресервов из сельди опасно употреблять в пищу

26/12/2022, 17:56

ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

26/12/2022, 15:23

В Новосибирске и области заметно похолодает в последнюю неделю декабря

26/12/2022, 15:08

Новости компаний

Оформите кредитную карту «Мир» и получайте дополнительный кешбэк до 20%

26/12/2022, 17:54

ВТБ запустил ипотеку на покупку частных домов по договору долевого участия

26/12/2022, 15:06

Банк «Левобережный» выдает овердрафт для бизнеса до конца года на специальных условиях

26/12/2022, 12:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска