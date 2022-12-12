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Что принесет нам Черный Водяной Кролик? Прогноз на 2023 год по китайскому гороскопу

  • 12/12/2022, 08:22
Черный водяной кролик
2023 год по китайскому календарю это год Черного Водяного Кролика. Считается, что данный знак сулит спокойствие со стабильностью, а также предоставлять возможность для принятия судьбоносных решений.

Но главный момент состоит в том, что Кролик является прекрасным семьянином, поэтому в наступающем году нужно особое внимание уделять семье. Этот год идеально подходит для начала новых отношений, вступления в брак и появления детей.

Кролик

Самое время настроиться на любовь и романтику, ведь Водяной Кролик приготовил для своих сородичей немало хороших сюрпризов. Людей, рожденных в этот год, ожидают романтические приключения, положительные изменения в личной жизни. Тем, у кого уже есть семья, стоит задуматься о ее пополнении. Что касается рабочей сферы, тот тут нужно больше доверять сослуживцам, чтобы было проще справляться с многочисленными обязанностями.

Дракон

Специалисты в области астрологии говорят, что год Черного Водяного Кролика для Драконов будет сложным. Придется пройти испытания на прочность, но сильно переживать по этому поводу не стоит. Драконы успешно преодолеют навалившиеся на них трудности.

Змея

Змеям в наступающем году нужно не упустить своего, придется отказаться от роли пассивного наблюдателя. Важно научиться жить в ладу с окружающими, находить компромиссы. Для обретения душевой гармонии стоит больше времени проводить со своими вторыми половинками, не пренебрегать отдыхом. Год Черного Водяного Кролика отлично подходит для укрепления своего авторитета, хотя особой выгоды это и не сулит.

Лошадь

Перенапряжение Лошадям с год Черного Водяного Кролика точно не грозит. Представители этого знака смогут предстать во всем своем великолепии, если не будут спешить. Стоит только поторопить события и проблем не избежать. В приоритете должна быть спокойная тактика – движение по течению.

Коза

У представителей этого знака появится возможность найти сильного покровителя. События будут развиваться согласно намеченному плану, положительные изменения затронут все жизненные сферы, в особенности карьеру. Козам важно не упускать возможности для укрепления своего авторитета.

Обезьяна

У Обезьян наступит удачный период, который поможет обрести материальную стабильность и продвинуться по карьерной лестнице. Улучшения затронут все жизненные сферы, представители этого почувствуют уверенность в собственных силах, ощутят прилив энергии. Главное – не терять чувства миры, иначе можно наломать дров.

Петух

Петухам положительных изменений в жизни стоит ждать ближе к концу весны. Это отличное время, чтобы отправиться в отпуск, а по возвращении рассмотреть возможности для продвижения по карьерной лестнице – Черный Водяной Кролик обязательно их предоставит. Эмоциональным Петухам придется научиться сохранять спокойствие и не вступать в конфликты из-за мелочей. Символ года обязательно вознаградит за проявленное терпение.

Собака

Собака дружит с Кроликом, поэтому он обязательно поможет ей в создании семейного уюта, вступлении в брак и рождении детей. Год ожидается спокойным и размеренным, все пойдет согласно плану. Все старания будут вознаграждены, материальное положение улучшится.

Свинья

Свиньи в 2023 году наконец смогут расслабиться, ведь прошедший год выдался непростым. За долгими месяцами напряженной работы последует столь желанный отдых. В отпуск лучше отправиться не летом, а, к примеру, весной и в идеале в горы. В год Черного Водяного Кролика начнут исполняться желания, также можно рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице.

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, могут надеяться на положительные изменения, но для этого придется упорно потрудиться. Событий будет много, главное – не расслабляться. Из сложных ситуаций, куда же без них, Крысы будут выходить с честью. Год идеально подходит для профессионального роста, самосовершенствования. Но рассчитывать придется только на себя и не распространяться об имеющихся планах.

Бык

Для Быков наступает удачное время, идеально подходящее для открытия собственного бизнеса. Новый проект окажется успешным, главное рискнуть. Избавьтесь от сомнений и начинайте подготовку, дивиденды не заставят себя ждать. Что касается личной жизни, то страсти тут утихнут, все силы можно будет направить на работу.

Тигр

Миниатюрный кролик порадует Тигра новыми возможностями. Главное – не упускать шансы, которые дает судьба и не сидеть в бездействии. От Тигров потребуется максимум решительности и смелости. При желании они смогут превратить в источник дохода свое хобби, получать удовольствие от нового дела на протяжении последующих нескольких лет.

Фото с сайта freeimages.com

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